Union uit 1B wipt eersteklasser Moeskroen uit de beker, en dat ondanks rode kaart

Met Moeskroen ligt meteen al een club uit 1A uit de beker. Les Hurlus kwamen op voorsprong tegen 1B-club Union en leken helemaal op rozen te zitten na een rode kaart voor de thuisploeg, maar met tien man ging Union in het slot zowaar nog erop en erover. Vanzeir en Nielsen hielpen de Brusselaars diep in blessuretijd aan een ticket voor de achtste finales.

Moeskroen beleefde een avond om snel te vergeten op bezoek bij Union Sint-Gillis, de soevereine leider in 1B en twee jaar geleden nog halvefinalist in de Beker. Op het halfuur kwamen de Henegouwers op voorsprong in het Dudenpark, na een knappe treffer van Marko Bakic. Met de rust in zicht liet Hamdi Harbaoui een uitgelezen kans op de 0-2 liggen.

Na de pauze werd het helemaal moeilijk voor de thuisploeg, die op het uur met een man minder voort moest na de uitsluiting van Marcel Mehlem. Toch zorgde topschutter en belofteninternational Dante Vanzeir nog voor de gelijkmaker, waardoor er verlengingen in de maak leken. Diep in de toegevoegde tijd zorgde Casper Nielsen echter nog voor de 2-1, nadat hij enkele minuten eerder een huizenhoge kans had laten liggen.