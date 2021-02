AA Gent klaart de klus tegen Heur-Tongeren al voor rust, maar Buffalo’s zien Depoitre opnieuw uitvallen

Gent - Vlotte kwalificatie voor de Buffalo’s die nooit in de problemen kwamen tegen de Limburgse amateurs. Voor de pauze zetten debutant Tissoudali en Bezus AA Gent op rozen. Kort na rust besliste uitblinker Samoise de partij waardoor de Buffalo’s in ‘economy mode’ de wedstrijd konden uitvoetballen. Het werd uiteindelijk 5-0 tegen Heur-Tongeren. Al was in de Gentse kleedkamer na afloop van dit bekerduel ongetwijfeld de zware blessurelast gespreksonderwerp nummer één.

Voor de komst van Heur-Tongeren kon Hein Vanhaezebrouck naast de langdurige gekwetsten zoals De Bruyn en Chakvetadze geen beroep doen op Yaremchuk, Castro-Montes, Bukari, Marreh, Ngadeu en Odjidja. Maar nog tijdens de opwarming viel ook Malede uit en tot overmaat zag de Gentse coach ook nog eens Depoitre voor de pauze al geblesseerd naar de kant komen. Ondertussen hadden debutant Tissoudali en Bezus de Limburgse bezoekers al snel de hoop op een bekerstunt ontnomen.

Daarnaast verscheen ook youngster Samoise voor het eerst aan de aftrap. De offensieve middenvelder mocht de hele rechterflank voor zijn rekening nemen maar werd defensief nooit op de proef genomen. Toch kon hij zich onderscheiden want toen Tissoudali – die zelf de score opende op aangeven van Bezus – de bal voor gaf, legde Samoise goed terug tot bij Bezus die makkelijk de 2-0 op het scorebord kon zetten.

Diezelfde Samoise liet zich korte na de pauze opnieuw opmerken. Niangbo legde een hoge voorzet goed af tot bij het Gentse jeugdproduct die zonder verpinken de bal voorbij een kansloze doelman Vandecaetsbeek tegen de netten joeg. Match gespeeld en dat was voor de thuisploeg uiteraard het gedroomde scenario. Gent speelde de partij rustig uit en spaarde zo kostbare energie voor het drukke programma van de komende weken. Niangbo en Mbayo legden uiteindelijk de einstand vast.

Op sportief vlak dus weinig kopzorgen voor de Buffalo’s maar naast de overvolle ziekenboeg zal de Gentse technische staf toch ook wel met de belabberde staat van de grasmat in de Ghelamco Arena in hun maag zitten. De onophoudelijke regenval herschiep het Gentse speelveld op meerdere stroken tot een waar slagveld. Zondag wacht er AA Gent alweer een nieuwe thuiswedstrijd: Eupen komt dan op bezoek. Met de voorspelde winterprik in het vooruitzicht heeft de Gentse green keeper héél lange werkdagen voor de boeg.

AA Gent: Roef, Hanche-Olsen, Hanche-Olsen (63’ Nurio), Godeau, Samoise, Owusu, Dorsch (63’ George), Tissoudali (46’ Mbayo), Mohammadi, Bezus en Depoitre (32’ Niangbo)

Heur-Tongeren: Vandecaetsbeek, Dupain (72’ Bolongo), Quintens, Vanderhoven, Camara (86’ H. Geenen), Dingenen (72’ Verjans), Otero Perez, Geurts, Weckx (86’ Dauwe), Wagemans en Kana Tesse (46’ Hideg)

Doelpunten:

24’ Tissoudali (Bezus) 1-0

33’ Bezus (Samoise) 2-0

55’ Samoise (Niangbo) 3-0

77’ Niangbo (Bezus) 4-0

90’ Mbayo (strafschop) 5-0

Gele kaarten: geen

Rode kaarten: geen