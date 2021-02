STVV stooft Lokerse amateurs een peertje, woensdag volgt bekerkraker in Genk

KRC Genk-STVV. U kunt nu al uitkijken naar deze Limburgse kraker volgende week woensdag om 18 uur in de achtste finale van de beker. De Kanaries wonnen op Daknam met 2-0 van SC Lokeren Temse.

Of er wifi was? Vroegen we woensdagavond, toen we een dik uur voor aftrap in de perszaal van SC Lokeren Temse arriveerden. Twee medewerkers keken even met onwetende blik naar mekaar: “Euh, daar zeg je zoal iets... Hebben we de wifi aangesloten?” En dan: “Neen, vandaag niet, want het is een weekdag”. Wel lagen er zeven A4’tjes netjes voor ons klaar, met nuttige info over de thuisspelers. Zo kwamen we te weten dat keeper Espeso grote fan is van Thibaut Courtois, verdediger Stef Laurens de mosterd haalt bij Devos-Lemmens en Tjendo De Cuyper, die niet op het wedstrijdblad raakte, als postbode een dutje doet voor elke training.

Spandoek voor Maes

Een tukje doen, elke Kanarie droomt er wel eens van, maar weet dat het er onder Peter Maes niet van zal komen. Ook in de zestiende finale van de beker tegen een amateurtegenstander eiste de coach volledige overgave en maakte hij dat met luide stem duidelijk aan de zijlijn. Een zijlijn die hij maar al te goed kent. Maes won met Sporting Lokeren twee bekers. Dat waren de dankbare Daknammers nog niet vergeten. Aan de overzijde van het terrein wapperde een wit spandoek met zwarte letters: ‘Welkom thuis, Peter Maes!’. De stadionspeaker verwoordde het zo: “We zijn je eeuwig dankbaar voor die twee gewonnen bekerfinales, maar hopen je toch met een zure appel terug te sturen naar de fruitstreek”.

Foto: BELGA

Jean-Marie Pfaff

STVV zou de amateurs van SC Lokeren Temse snel een peertje stoven. Na acht minuten was het al raak. Niet toevallig begon de aanval bij Jarne Steuckers, die aan de aftrap verscheen, net als Pius, Matsubara, Janssens, Konaté, Colidio, Nazon en Steppe. Steuckers stak de bal diep tot bij Colidio, die aflegde voor Nazon. De STVV-spits schoof de bal van dichtbij tussen Espeso’s benen. Naar verluidt geeft Jean-Marie Pfaff de Lokerse doelmannen al eens goede raad. Woensdag zonder resultaat.

Japanse flank

Even voorbij het kwartier toonden de bezoekers zich opnieuw gevaarlijk. Deze keer kapte Wolke Janssens zich mooi vrij, zijn krul verdween via een Lokers been in hoekschop. Vervolgens volgde een halfuur niets. Veel balbezit, maar te weinig daadkracht bij een vertimmerd STVV. Vooral de Japanse linkerflank kreeg van Maes een lading decibels naar de oren. Matsubara slaagde er zelfs in om bij een inworp de bal domweg uit de handen te laten glippen. De STVV-coach greep zich eerst naar de haren om vervolgens de dug-out te bewerken met één vuist. Wie viel wel op aan Truiense zijde? Als we, naast Steuckers, naar een lichtpuntje moesten zoeken, dan waren het de knappe crosses met links van Lavalée. Zo creëer je ruimte en tijd.

Foto: Dick Demey

Bechamelsaus

STVV slaagde er pas op het uur in om de kleine voorsprong uit te diepen. Colidio had net voor rust nog een grote kans de nek omgewrongen, Ito trof in de 61ste minuut dan toch raak, op assist van Nazon. Net op het goede moment, want de amateurs van SC Lokeren Temse hadden zich op kousenvoeten in de match geknokt. Zonder ook maar voor enig gevaar te zorgen. Kenny Steppe moest woensdag één bal stoppen, een gedevieerde tussenkomst van… zijn ploegmaat Pius. We schrijven het ietwat smalend, maar alle respect voor de jongens van Karel Fraeye. Zonder training en zonder matchritme een eersteklasser bekampen, dat is als een amateurkok die een sterrendiner wil bereiden terwijl hij/zij het verschil niet kent tussen een beurre blanc- en bechamelsaus.

STVV bekert verder en pendelt volgende woensdag richting Luminus Arena. Voor een nieuwe Slag om Limburg. Met als inzet een plaats in de kwartfinale van de Crocky Cup. Aanstippen met rood in uw agenda dus.

SC LOKEREN TEMSE: Espeso, Laurens, Goossens B., Schürman, Goossens M., De Nooijer, Nöstlinger, Overmeire, Barry, Buyl, Ben Omar.

STVV: Steppe, Janssens, Pius, Lavalée, Matsubara, Durkin, Konaté, Steuckers, Colidio, Ito, Nazon.

VERVANGINGEN: 46’ Durkin door Asamoah, 66’ Ben Omar door Rodrigo de Oliveira, 66’ Goossens M. door Van Moerzeke, 74’ De Nooijer door Wilde, 74’ Buyl door Siali, 74’ Ito door Filippov, 84’ Nazon door Balongo, 89’ Steuckers door Vagiannidis, 84’ Janssens door Sankhon, 90’ Nöstlinger door Aerts.

DOELPUNTEN: 8’ Nazon 0-1, 61’ Ito 0-2.

GELE KAARTEN: Nöstlinger (tackle), Konaté (duwfout).

RODE KAARTEN: Geen.

SCHEIDSRECHTER: Brent Staessens.

TOESCHOUWERS: Gesloten deuren.