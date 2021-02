En nu wacht Beerschot: KV Mechelen krijgt clash in volgende bekerronde na zuinige zege tegen RWDM

Zet het nog maar eens op de kalender voor volgende week: Beerschot tegen KV Mechelen. Malinwa rekende woensdag op spaarstand af met 1B’er RWDM (2-0) en stoot zo samen met de automatisch geplaatste rivaal door naar de achtste finales in de beker.

Coach Vrancken, die vandaag trouwens jarig is, roteerde maar je kon moeilijk spreken van een reserveploeg. Coucke kreeg nog eens zijn kans in doel; Vranckx, Defour en Kaya - die het tegenwoordig vooral moeten stellen met invalbeurten in de competitie - namen plaats op het middenveld. En of Malinwa over een brede kern beschikt.

Pinanti is pinanti

Op een drafje, zo verliep de namiddag. De Brusselaars slaagden er niet echt in om een vuist te maken en de Mechelaars voelde ook geen grote drang om het gaspedaal volledig in te duwen. Het beetje actie dat er in de eerste helft te beleven viel, draaide telkens rond de penaltystip in de bezoekende box. Ruyssen had nog geluk dat ref D’hondt niet floot voor de fout op Shved, maar Van Den Bogaert had het even later wel – terecht - vlaggen toen hij de aalvlugge Kabore onder de graszoden stak.

Penalty dus voor KV en dat was dé uitgelezen kans voor winteraanwinst Druijf om zijn rekening te openen in Mechelen. De Nederlander stond de voorbije seizoenen in zijn thuisland al gekend als een specialist en ook nu zette hij doelman Sadin op het verkeerde been: 1-0.

KV komt eraan

RWDM schakelde na de pauze een versnelling hoger. Invaller Nzuzi Mata maakte indruk met zijn solo, Coucke pakte een fotografenbal vanwege voormalig KVM-speler Claes. Het bleek allemaal vergeefse moeite. Defour zag een gaatje en vond Shved, die nog al een paar keer gevaarlijk was, maar nu ook zijn naam op het scorebord kon zetten met een lage schuiver. 2-0 en match gespeeld.

‘Beerschot, Beerschot, KV komt eraan’. De Mechelse fans waren uiteraard niet aanwezig, maar de leuze moet toch in enkele groepschats gepasseerd zijn. Volgende week in de achtste finales wachten immers de Mannekes, die dankzij het forfait van Dessel Sport automatisch een ronde verder mochten. Het weekend daarop kijken ze elkaar nóg eens in de ogen in de competitie. Een dubbele rivalenstrijd in dezelfde week, dat belooft ongetwijfeld vuurwerk.

