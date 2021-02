Club Brugge heeft in de zestiende finales van de Beker van België amateurploeg Olsa Brakel met ruime 6-1-cijfers opzijgezet. De landskampioen moest even schrikken toen de bezoekers al vroeg op 1-1 kwamen, maar via onder meer een hattrick van Youssouph Badji en een treffer van nieuwkomer Tahith Chong werd het nog 6-1. In de achtste finales wacht volgende week woensdag Antwerp voor een heruitgave van de bekerfinale van vorig seizoen.