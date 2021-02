Cercle Brugge tankt vertrouwen in eerste wedstrijd na trainerswissel en schakelt OHL uit

Om van een Yves Vanderhaeghe-effect te spreken, is het nog te vroeg. Maar de nieuwe coach van Cercle Brugge zag vanuit de tribune wel dat het goed was. De Vereniging schakelde een ontstellend zwak OHL uit dankzij een 1-3 overwinning en tankte wat vertrouwen. En of dat welkom is.

Voor aftrappen bleek al dat de Croky Cup voor geen van beide ploegen een prioriteit is. OHL liet vier sterkhouders rusten, bij Cercle voerde interim-coach Jimmy De Wulf liefst negen wissels door. Prioriteit of niet, na minder dan twee minuten hadden we zowaar al twee doelpunten gezien. Na 25 seconden duwde De Norre Cercle-middenvelder Deman tegen de grond en ging de bal op de stip. Hotic joeg de 0-1 koel in de rechterbenedenhoek. De Leuvense reactie volgde meteen: Maertens legde tegen zijn ex-club van ver aan en trapte knap de gelijkmaker voorbije de debuterende doelman Bruzzese.

In de rest van de eerste helft was de Vereniging duidelijk de betere ploeg. Niet zo moeilijk, want OHL was verbijsterend zwak. De thuisploeg maakte helemaal niets klaar en leek weinig goesting te hebben om volgende week opnieuw een midweekwedstrijd te moeten afwerken. Kort voor de rust gaf ook de Leuvense defensie daar blijk van. Marcelin werd niets in de weg gelegd tijdens een lange slalom. De Fransman rondde zijn knappe aanval zelf af en legde de 1-2 met gevoel voor subtiliteit voorbij Romo.

Marcelin rood

Marc Brys greep in bij de rust en bracht Henry en Hubert voor Allemeersch en Malinov. OHL was ietsje scherper vanaf dan, maar niet veel. Er was er een gevaarlijk afstandsschot van De Norre en een kopbal op de paal van invaller Vekemans, maar dat was het dan ook. Zonder Mercier lukt het blijkbaar niet. Twintig minuten voor tijd viel de wedstrijd in een beslissende plooi. Hubert beging een strafschopfout op Deman, alwéér hij. Taravel mikte onhoudbaar in de rechterhoek, 1-3.

In het slot kreeg Marcelin nog rood na een opstandje. OHL wist enigszins te profiteren en Hubert maakte in de blessuretijd zijn penaltyfout goed door van vlakbij het doel de aansluitingstreffer te maken. Om verlengingen af te dwingen volstond het niet meer. Cercle stootte verdiend door. Het was enthousiaster, gretiger en simpelweg beter.

