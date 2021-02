KV Kortrijk bekert voort ondanks moeilijke avond op bezoek bij inefficiënt Lommel

KV Kortrijk heeft zijn plaatsje in de achtste finales van de Beker van België beet dankzij een 1-3-zege bij Lommel SK. Aan de Gestelsedijk hadden de Kerels, die het nog zonder nieuwe hoofdtrainer Luka Elsner moesten doen, het niet onder de markt met Lommel. De Limburgers wrongen echter een paar doelrijpe kansen pijnlijk de nek om. Gueye en Chevalier zetten KV Kortrijk zo op 0-2, verder dan een aansluitingstreffer vanop de stip kwam de thuisploeg niet meer. In het slot zorgde Faïz Selemani zelfs nog voor de 1-3.

Corona wierp ook zijn schaduw op deze bekermatch. Terwijl Lommel het zonder hoofdcoach Manning en topschutter Ugalde moest stellen, ontbrak ook bij Kortrijk de nieuwe coach Luka Elsner. De opvolger van Yves Vanderhaeghe verbleef nog in quarantaine, T2 Bart Meert stuurde een bijzonder offensieve ploeg het veld in. Met Dewaele en Ocansey als backs in een viermansdefensie en de vier aanvallers Chevalier, Stojanovic, Selemani en Gueye in de basis.

Flitsende Moreno

Nog voor de tweede minuut verstreken was, was duidelijk dat er voor de thuisploeg mogelijkheden lagen in de omschakeling. Zeker via een schitterende dubbelpass, zoals de flitsende gestarte Moreno en Kadiri in mekaar stopten. Het afleggertje was echter voor zowel Verschueren en Zaroury, waardoor de toekomstige Charleroi-aanvaller de open kans weifelend voorlangs besloot.

Amper vijf minuten later een onhoudbare Moreno al een tweede en derde keer gedreigd. Maar Jakubech en de steunarm van een glijdende verdediger voorkwamen de verdiende vroege voorsprong.

Fatale dekkingsfout

Het openingsdoelpunt viel echter aan de overzijde van het doorweekte veld. De vrijstaande Gueye liet op hoekschop van Selemani de open kopkans niet liggen (0-1).

De gutsende regen maakte combineren steeds moeilijker, het vergemakkelijkte de inhaaljacht van de technisch onderlegde thuisploeg niet. Toch waren de beste kans voor rust nog voor - wie anders dan - Moreno en Verschueren. Maar hun schoten belandden, al dan niet via Jakubech, naast. Zo bleef de verdiende gelijkmaker uit.

Blunder Kadiri

Svedkauskas moest meteen na rust zijn handen uit de mouwen steken op een kopbal van Selemani maar Lommel nam al snel opnieuw over. Een hoekschop van Kis waaide net te ver, ook een knal van Zaroury viel maar net op het dak van het doel.

Tien minuten na rust leek de 1-1 een feit. Moreno liet Ocansey nog maar eens ter plaatse met een steal, via Verschueren belandde de bal bij de vrijstaande Kadiri. De Nigeriaan, die graag in de voetsporen van zijn Genkse landgenoot Paul Onuachu wil treden, trapte van dichtbij de wenkende kans echter onbegrijpelijk naast.

Deksel op de neus

Op die manier riep Lommel het onheil over zichzelf af. Nadat ook een afgeweken schot van Zaroury niet voorbij Jakubech geraakte, ging het deksel onherroepelijk op de neus. Aanvoerder Chevalier opende op links, liep door en toonde aan de tweede paal beheerst hoe je een open doelkans wél afmaakt: 0-2.

Maar een moedig Lommel wilde van geen opgeven weten. Een strafschopfout op Thordarson bracht weer hoop, Kis kweet zich immers voortreffelijk van zijn taak (1-2). Svekauskas hield de hoop levend door een strafschop van Selemani te redden. Hij gaf zijn ploegmaats zo de ruimte voor een slotoffensief, maar daar kwam door overhaasting te weinig van in huis. Toen Svedkauskas diep in blessuretijd zelf de gelijkmaker wilde helpen forceren, mocht Selemani de 1-3 in een leeg doel deponeren.