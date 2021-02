Oostende haalt twee keer achterstand op en stoot door in de beker, Waasland-Beveren ziet late gelijkmaker door de neus geboord

Oostende heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de beker ten koste van Waasland-Beveren, dat zich nu volledig op de degradatiestrijd kan focussen. KVO haalde twee keer een achterstand op. Hjulsager knalde de winnende 2-3 tegen de touwen. In de slotseconden leek Heymans de bal binnen te werken, maar de ref zag de bal niet over de lijn. KVO treft in de volgende ronde Cercle Brugge.

Zowel Waasland-Beveren als Oostende brachten een mix van basisspelers en bankzitters tussen de lijnen. De match was amper begonnen of nieuwkomer Heltne Nilsen moest al naar de kant met een gebroken neus. Een debuut in mineur voor de duurste inkomende transfer bij W-B.

KVO greep de fusieclub meteen bij de keel, dat werkelijk van geen hout pijlen wist te maken in de openingsfase. We kregen een festival aan slechte passes te zien van de manschappen van T1 Hayen. Oostende versierde enkele kansen, maar kon die niet verzilveren. Doelman Hubert had medelijden met W-B en besloot hen dan maar een handje te helpen. Faucher onderschepte de bal en bediende spitsbroeder Frey. Geel-blauw tegen de gang van het spel in op voorsprong. De reactie van de Kustboys liet echter niet lang op zich wachten. De plaatsbal van Hjulsager strandde op de dwarsligger. De voorsprong gaf W-B wat meer vertrouwen. Hubert zette zijn foutje recht en stond pal op het schot van Faucher. En Tanghe verlengde bijna een voorzet van Albanese in eigen doel. Maar Oostende ging uiteindelijk met een verdiend gelijkspel de rust in. Gueye hing de bordjes in evenwicht na een knappe pass van McGeehan.

Foto: BELGA

Hetzelfde spelbeeld na rust. Maar opnieuw kwam Waasland-Beveren op voorsprong. Faucher tikte in twee tijden een voorzet van Bastians tegen de netten. De reactie van KVO liet dit keer iets langer op zich wachten, maar in een dolle drie minuten stelden de Kustboys orde op zaken. Eerst hing Gueye de bordjes opnieuw in evenwicht met een rake kopbal. Nauwelijks drie minuten later knalde Hjulsager de bezoekers op voorsprong. In het slot van de match miste nieuwkomer Cijnjte nog dé kans op de gelijkmaker. In de slotseconden leek Heymans de bal over de lijn te hebben gekopt, maar ref Van Damme en de grensrechter zagen de bal niet binnen. De thuisploeg voelde zich bestolen. Waasland-Beveren kan zich nu volledig focussen op de degradatiestrijd in 1A. KVO bekert verder en treft in de volgende ronde Cercle Brugge.

Waasland-Beveren: Gabriël, Leuko (84’ Wiegel), Wuytens, Vieira (71’ Vukotic), Bastians, Heltne Nilsen (10’ Jubitana), Bertone, Sinani (84’ Cijntje), Albanese, Faucher (71’ Heymans), Frey

KV Oostende: Hubert, D’Haese, Capon, Tanghe (70’ Bätzner), Theate, Boonen (67’ Bataille), Marquet, McGeehan (70’ Thiam), Hjulsager, Kvasina (89’ Jakel), Gueye

Doelpunten: 22’ Frey (Faucher) 1-0, 37’ Gueye (McGeehan) 1-1, 54’ Faucher (Bastians) 2-1, 73’ Gueye (Bataille) 2-2, 76’ Hjulsager (geen assist) 2-3

Gele kaarten: 28’ McGeehan, 69’ Gueye, 74’ Frey, 89’ Hjulsager

Rode kaarten: geen