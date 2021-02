Bekerblamage voor Zulte Waregem, dat uitgeschakeld wordt door Olympic Charleroi

Zulte Waregem is uitgeschakeld in de Beker van België. Tegen amateurploeg Olympic Charleroi ging het met 1-0 onderuit na een heerlijke goal van Yassine Delbergue.

Bij de thuisploeg stond Mohamed Dahmane, op een blauwe maandag nog in loondienst bij onder meer Club Brugge en KRC Genk, in de basis. Het was ook hij die voor het eerste gevaar zorgde. Gelukkig voor Essevee was Sammy Bossut alert. Voor de doelman van Zulte Waregem waren het zijn eerste speelminuten sinds hij begin augustus uitviel met een schedelfractuur. Veel doelkansen kon Zulte Waregem daar niet tegenover zetten. Het domineerde wel, maar op een erg zwaar en drassig veld waren er te veel slordigheden. Het eerste grote wapenfeit kwam van de voet van Laurens De Bock, maar zijn vrije trap spatte uiteen op de deklat. Even later probeerde ook Colassin het met een spectaculaire poging, maar opnieuw zonder succes. Daarna bleven we qua kansen lange tijd op onze honger zitten. Enkele schuchtere pogingen buiten beschouwing gelaten, kon Essevee thuisdoelman Moriconi nooit bedreigen.

In de tweede helft gooide De fauw onder meer Gianni Bruno en Ibrahima Seck in de strijd, maar beterschap kwam er niet. De hele tweede helft probeerde Zulte Waregem tevergeefs tot kansen te komen, maar het was gewoon niet goed genoeg bij de fusieclub. Olympic Charleroi streed voor wat het waard was en dat loonde! Delbergue nam een afvallende bal schitterend op de slof en schoot de thuisploeg op voorsprong. Zulte Waregem in de problemen. Het kwam zelfs goed weg wanneer Dahmane een niet te missen kans op 2-0, toch miste. Wat Essevee ook probeerde, Charleroi hield uiteindelijk makkelijk stand. Het bekeravontuur van de fusieclub eindigt zo dan ook nog voor het echt begonnen was.

Olympic Charleroi: Moriconi, Felix, Corneillie, Ghesquiere, Dahmane (87’ Perreira), Castellana, Lioka, Cottet (63’ Vanderbecq), Khaida, Guedj, Delbergue

Zulte Waregem: Bossut, Humphreys, Pletinckx, De Bock, Marcq (58’ Seck), Sissako, Armenakas (58’ Bruno), De Smet (46’ Srarfi), Dompé, Vossen, Colassin

Doelpunten: 78’ Delbergue (1-0)

Gele kaart: 36’ Delbergue, 83’ Corneillie, 86’ Srarfi