Anderlecht heeft in de zestiende finales van de beker met 0-2 gewonnen bij RFC Luik. Paul Mukairu bracht paars-wit, dat weer slordig met de kansen omsprong, nog voor de rust op 0-1. Na de pauze had nieuwkomer Majeed Ashimeru na zijn invalbeurt slechts enkele minuten nodig om de match in een beslissende plooi te leggen.