Standard bekert voort na lastige voetbalavond en penaltythriller in Kortrijk: Sainsbury mist beslissende strafschop

Standard verzekerde zich na een typische cupmatch van de volgende ronde in de beker. De Rouches leken een uur lang op weg naar de kwartfinales, maar Faïz Selemani stak daar met een beauty in de extra tijd een stokje voor. De verlengingen draaiden op niks uit, waarna Standard zich de koelbloedigste toonde in de strafschoppenserie.

Nee, warm kregen we het er niet van. Bij een gevoelstemperatuur van -11 moesten we vaststellen hoe Kortrijk en Standard er allesbehalve een aantrekkelijk schouwspel van maakten. Eén goal leek te volstaan voor Standard om het ticket voor de kwartfinale te claimen, maar Faïz Selemani dwong op zijn eentje nog verlengingen af. Daarin was KVK de betere, maar strafschoppen beslisten over wie verder bekert: Standard de Liège.

Kortrijk en Standard keken elkaar voor het eerst sinds december 2009 in de ogen tijdens een cupmatch. De match eindigde toen op 1-2 met goals van Capon, Benteke en… Carcela. Maar liefst elf jaar later stond die laatste ook nog aan de aftrap, uitzonderlijk.

Roteren

Terug naar 2021. Door de drukke kalender kozen beide coaches ervoor om te roteren. Het liet niet het beste verhopen en zo bleek ook. De eerste twintig minuten mochten gerust geschrapt worden. Ze vielen immers samen te vatten met één woord: middenveldvoetbal.

Het veld hielp natuurlijk ook niet. Slechts één helft was goed bespeelbaar, waardoor de ruimte wel erg klein werd. Standard had licht overwicht en tekende voor de eerste echte kans. Bokadi dook voor Jakubech op, de Slowaak kon zijn poging nog net uit doel keren. Laifis trapte in de return naast.

Standard zette een hoge pressing en dwong KVK tot veel afval in het spel. Het waren dan ook de Luikenaars die de netten deden trillen. Op een corner van Carcela klom Laifis boven alles en iedereen uit en vloerde Jakubech.

Ook onder Luka Elsner is een oud zeer dus nog niet opgelost: de Kerels worden te makkelijk gepakt op stilstaande fases. De ruststand was logisch. Met wat goede wil konden we een kopbal van Gano en een gekadreerd schot van Jonckheere als kans rekenen.

Het was Kortrijk die het snedigst uit de kleedkamer kwam. Eerst legde Golubovic van ver aan, zijn poging ging nipt naast. Het inspireerde Selemani om het ook vanop afstand te proberen. Henkinet was bij de pinken, ondanks dat hij pas na een uur in actie moest komen.

Kortrijk ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar eerst stootte Ocansey op Henkinet. Vervolgens probeerden Chevalier en Selemani het tij te keren, maar zonder succes. Aan de overzijde kon Standard een penalty krijgen voor een handsbal van Golubovic, maar D’hondt wees niet naar de stip.

Het ging beter op en neer in de tweede helft, met veel halve kansen. Vooral Kortrijk ging op zoek naar verlengingen, maar de laatste pass ontbrak. Als de bal dan wel helemaal voorin geraakte, dan stond het vizier niet scherp. Vijf minuten voor het einde ontsnapte Kortrijk toen Klauss op de paal trapte. Waardoor KVK op verlengingen mocht blijven hopen.

Na meermaals naast de gelijkmaker te grijpen, lukte het uiteindelijk toch nog in de extra time voor KVK. Selemani legde van heel ver aan en Henkinet kon alleen maar toekijken hoe het leer in de verste hoek van zijn goal verdween. 1-1 in de 92ste minuut.

Verlengingen!

Verlengingen dus. Daarin was het Kortrijk dat het meest initiatief nam. Standard zette er in eerste instantie weinig tegenover. Zoals het een echte cupmatch beaamt, kregen zowel de thuisploeg als de Rouches dé kans op de kwalificatie. Beiden toonden zich niet trefzeker, waarna strafschoppen moesten uitmaken wie verder bekert.

Strafschoppen!

Daarin werd het 3-3, waarna zowel Muleka als Derijck misten. Suspense gegarandeerd. Het ging tot 6-5 tot Sainsbury tegen de paal trapte, waarmee Standard zich kwalificeert voor de kwartfinales.