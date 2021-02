KV Mechelen knikkert Beerschot met kleinste verschil uit Croky Cup en stoot door naar kwartfinales

KV Mechelen is als winnaar uit de bus gekomen uit de eerste van twee confrontaties in vier dagen met Beerschot. Rob Schoofs zorgde voor rust voor het enige doelpunt van de avond. Voor de vijfde keer in de laatste tien deelnames zit Malinwa in de kwartfinales.

Veel personeelswissels op het Kiel. Bij de thuisploeg roteerde Will Still bijna een halve ploeg. Dom, Radic, Bourdin, Sanyang en Suzuki verdwenen uit de basis, Halaimia, Prychynenko, Vorogovskiy, Coulibaly en Eleke stonden aan de aftrap. Bij KV Mechelen kon Wouter Vrancken niet rekenen op de geblesseerden Shved en Van Damme, zij werden vervangen door Defour en Vranckx. Voor de Mechelse tiener de eerste basisplaats sinds eind december. In doel mag Coucke in de bekercampagne de honneurs waarnemen.

De geladen streekderby’s tussen Beerschot en KV Mechelen stonden de voorbije jaren steeds garant voor passie en vuur, maar net als de temperaturen was ook het voetbal voor de pauze weinig hartverwarmend. Beerschot koos voor het vertrouwde recept van de laatste weken: een stevige organisatie en af en toe proberen tegen te prikken. Dat laatste lukte voor rust slechts één keer: na een slechte hoekschop van KV stonden de Mannekes in geen tijd aan de overkant, Halaimia besloot veel te zwak op Coucke. Het sexy voetbal is een beetje saai geworden.

De bezoekers probeerden zich voetballend wel een weg te zoeken naar het doel van Vanhamel. De Mechelse goede bedoelingen ten spijt leverde dat pas in het slot van de eerste helft noemenswaardig doelgevaar op. Na een vlotte geel-rode combinatie gooide Kaboré het leer perfect voor doel, de inlopende Schoofs mocht vrij binnenkoppen. Prychynenko stond erbij en keek ernaar.

Bijna dook Malinwa met een dubbele voorsprong de kleedkamers in, maar Peyre wrong een dubbele kans de nek om. De verdediger mikte een doorgeschoten hoekschop van Hairemans eerst recht op Vanhamel. De rebound was makkelijker, maar belandde buiten het kader. Een onbegrijpelijke misser, dat besefte ook de Fransman.

Foto: BELGA

Vuur aan de lont

Na de pauze werd het vuur dan toch aan de lont gestoken. Beerschot ging hoger voetballen, de ruimtes werden groter en het tempo ging in een extra versnelling. De eerste kans was voor de bezoekers en het was meteen een dubbele. Een schot van Defour spatte uiteen op de paal, Van den Bergh gooide zijn lichaam nog net voor een poging van Hairemans.

Aan de overkant bracht een tot dan onzichtbare Eleke de bordjes bijna terug op gelijke hoogte. De Nigeriaan reageerde attent op een vrije trap van Holzhauser die in de zestien bleef hangen, maar ook doelman Coucke was wakker. In de daaropvolgende hoekschop zag de aanvaller met het geblondeerde haar zijn kopbal door Kaboré van de lijn gekeerd. Eleke had de smaak te pakken, maar in Nigeria is driemaal blijkbaar geen scheepsrecht: een voorzet van Van den Bergh werd naast doel geknikt.

De wedstrijd bleef daarna vlot over en weer gaan, maar echt spannend werd het niet meer. KV Mechelen schaart zich voor de vijfde keer in de laatste tien deelnames bij de laatste acht. Voor Beerschot zit het bekeravontuur er na één wedstrijd - in de vorige ronde gaf Dessel Sport forfait - al op.