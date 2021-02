Goalgetter Onuachu schiet Genk in extremis voorbij STVV naar kwartfinales Croky Cup

Racing Genk heeft zich dankzij een overwinning in de Limburgse derby geplaatst voor de kwartfinales van de beker. Blauw-wit kreeg lang de bal niet tegen de netten tegen STVV, maar vijf minuten voor tijd was daar de onvermijdelijke Paul Onuachu: 1-0.

Naast Vandevoordt waren McKenzie, Uronen en Toma de nieuwkomers in de 4-3-3 van John van den Brom. Lucumi en Arteaga verdwenen naar de bank, Preciado viel zelfs naast het wedstrijdblad. Bij afwezigheid van Vukovic werd Bryan Heynen aanvoerder.

Peter Maes hield vast aan zijn geijkte 5-3-2. Hij verraste wel met een basisplaats voor Colidio en Nazon ten nadele van Brüls en Mboyo, ook Cacace en Konaté kwamen in de ploeg voor Caufriez en Pius.

Torstvedt treft paal

De thuisploeg eiste resoluut de openingsfase voor zich op. Tegen een te afwachtend STVV ging de bal snel rond en werd de ruimte vaak op links gevonden Een gedreven Uronen kon tot twee keer toe Ito net niet de openingsgoal voorschotelen. De beste kans was op het kwartier voor de vaak inschuivende Thorstvedt, die knap uithaalde van op bijna twintig meter. De paal hield KRC Genk echter van een verdiende vroege voorsprong.

Langs de zijlijn probeerde Peter Maes zijn achterste compartiment naar voren te jagen, de thuisploeg maakte té gemakkelijk gebruik van de ruimtes tussen de linies om het tempo te ontwikkelen. Zijn boodschap viel niet in dovemansoren, vooral dankzij een balvaste en beweeglijke Suzuki kregen de Kanaries voet aan de grond. Nazon kreeg zelfs een prima kans, toen hij zich voor het eerst verloste van McKenzie maar zijn schot kraakte.

Foto: BELGA

Vuurwerk

De Truiense reactie gaf Genk af en toe ruimte voor een tegenaanval. Bongonda besloot te zwak met rechts in plaats van Toma vrij te spelen. Voor het overige maakte de thuisploeg te veel technische fouten om kansen af te dwingen. En kwam een te enthousiaste Thorstvedt goed weg, toen hij met al geel achter zijn naam doorgleed op Suzuki. De veelbelovende start was zo te snel vergeten, niemand die het Boucaut kwalijk nam dat hij na exact 45 minuten iedereen naar warmere oorden joeg.

De verplicht afwezige thuisfans probeerden er bij de start van de tweede helft met vuurwerk buiten het stadion het vuur opnieuw in te jagen. Het resulteerde ei zo na in de… 0-1. Nazon trapte een knappe cross van de ingevallen Caufriez echter onbeheerst voorlangs.

Ito knalt tegen arm Teixeira

Het was één van de zeldzame gevaarlijke fases in een magere tweede helft. De momenten dat een dominante thuisploeg dankzij een snelle balcirculatie wél de opening vond, liep het fout in de laatste fase. Zo trapte Ito naast en bleef een voorzet van Uronen hangen in een bos van benen. Dan oogde een scherpe voorzet van Caufriez aan de overzijde minstens even gevaarlijk, de knijpende Munoz voorkwam verder onheil.

Een kopbal in duikvlucht van Heynen kondigde een Genks slotoffensief aan. Steppe redde maar was even later geklopt, toen Ito vrij mocht afdrukken maar tegen de arm van Teixeira trapte. Omdat de STVV-verdediger die voor zijn lichaam hield, besloot Boucaut om niet voor strafschop te fluiten.

Foto: BELGA

Heynen forceert beslissing

Het bleek slechts uitstel van executie. Racing Genk knokte zich alsnog richting kwartfinales en mocht daarvoor vooral zijn aanvoerder bedanken. Met een enorme inspanning spurtte Bryan Heynen zich vijf minuten voor tijd vrij. De dieptepass van Munoz was perfect, Brüls kon zijn opponent niet volgen en wie anders dan Gouden Stier Onuachu knalde de lage voorzet in het dak van het doel (1-0).

Coach John van den Brom kon uit de bol gaan en opgelucht ademhalen: zijn ploeg boekte een belangrijke derbyzege, die Racing bij de laatste acht in de beker brengt én voor vertrouwen zorgt in aanloop naar de lastige trip van zaterdag naar Oostende.