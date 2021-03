Anderlecht stoot door naar halve finale Croky Cup met dank aan uitstekende doelman Timon Wellenreuther

Anderlecht staat in de halve finale van de beker en vierde de comeback van én Elias Cobbaut én Yari Verschaeren. Tot zover het goede nieuws van de 1-0-zege tegen Cercle Brugge. Het zegt veel als doelman Wellenreuther de meubelen moet redden tegen een staartploeg die niet minder dan negen (!) basisspelers liet rusten.

“We can do better! Believe in your chances”, zo schreeuwde Yves Vanderhaeghe zich al halverwege de eerste helft schor, in de hoop er toch een echte wedstrijd van te maken. Gelukkig voor de trainer kwam Cercle een vroege achterstand nooit te boven, want verlengingen hadden zijn stembanden onherstelbare schade kunnen doen oplopen.

Paars-wit staat op amper een wedstrijd van zijn eerste bekerfinale sinds 2015. Het was Lukas Nmecha die al vroeg de poort naar de halve finale open beukte. Cercle Brugge probeerde, net als in de competitiewedstrijd van twee weken geleden, om Sambi Lokonga te isoleren. Omdat de Vereniging in balverlies met vijf op een lijn terugviel, leek het middenveld bij momenten te moeilijk te belopen. Toen de aanvoerder van Anderlecht zich voor het eerst echt moederziel alleen bevond en alle tijd kreeg om de bal over de verdediging te leggen, nam Nmecha de pass in dank aan. Weg van Marcelin, in de rug van Bates en voorbij Buzzese: 1-0. De wedstrijd was nog geen kwartier ver en Cercle kon het al schudden.

“Easy. Too easy”, brulde Vanderhaeghe. Ja, het werd Anderlecht makkelijk gemaakt. Dat Cercle Brugge de beker bijzaak vindt, was te zien aan de opstelling. Niet minder dan negen wissels ondanks de winst tegen Waasland-Beveren. Nota bene Marcelin en Bates, beiden in de mist bij de tegengoal, overleefden. Het elftal had meer weg van een ploeg van de ontslagen Paul Clement. Basisspelers rust gunnen, gebruik maken van de ruime kern, ondertussen de onderlinge concurrentie aanzwengelen, verklaringen genoeg voor Vanderhaeghe. Wat baat een beker als je straks degradeert? Wat baat een Europees ticket als je misschien niets eens mag aantreden in een competitie waar ook moederclub AS Monaco zit? Het competitieduel zondag tegen Genk is belangrijker dan een kwartfinale van de beker. Begrijpelijk maar jammer.

Dat Kompany de beker wél even ernstig neemt als Play-off 1, viel ook af te lezen aan zijn elftal. Van de basisploeg dat Standard klopte, kreeg alleen Lawrence rust en ontbrak de geblesseerde Delcroix. Daardoor speelde Mykhaylichenko nog eens en maakte Cobbaut zijn wederoptreden sinds hij in augustus zijn enkel brak in Oostende. Kwam het door het vroege doelpunt? Of het feit dat Anderlecht, in tegenstelling tot vorige zondag, wél de bal kreeg? Of was het de stem van Vanderhaeghe? “All together!”, galmde door Lotto Park. Alleszins moest Cercle-doelman Bruzzese geen bal pakken. Grote kansen bleven uit. Cercle bokste ‘alles samen’ amper een tegenaanval in elkaar, maar met Wellenreuther in doel is het altijd wel wat bibberen. Bij 0-0 trapte hij domweg tegen Denkey aan, zonder erg. Na de voorsprong was het aan Denkey die trapte en Wellrenreuther tot een parade dwong.

Denkey op de paal

Dat deed hij ook meteen na de rust, al ging de bal recht op de Duitse doelman. Luttele tellen later werd Yves Vanderhaeghe heel even het zwijgen opgelegd. Wegens protest. Of misschien had scheidsrechter Bram Van den Driessche gewoon compassie met ’s mans stembanden. Hoewel de “push” van Kompany niet meer overstemd werd, sloop de laksheid erin bij Anderlecht. De mannen van op Standard werden weer jongetjes. En daar was Denkey weer. De Togolees, goed voor twee goals in de jongste twee matchen, was wél vastbesloten zijn trainer te overtuigen. Hij kopte een voorzet van Decostere tegen de buitenkant van de paal. Niet veel later zette hij Musaba de allen voor doel maar zijn schot was te getelefoneerd om Wellenreuther in verlegenheid te brengen.

“Eeeeeeiiiiiiiiii!” Daar was Vanderhaeghe weer, kwaad dat Anderlecht de overkant bereikte. Nmecha scoorde. Uit buitenspel. Geen 2-0 dus. Ook Miazga krijgt de geruststellende tweede goal niet, na een knappe redding van Bruzzese. Na een batterij wissels – waaronder de eerste minuten voor Yari Verschaeren sinds december.

Vanderhaeghe hield het ondertussen niet meer. Het geschreeuw nam in sneltempo toe. “Ready for the ball.” En “Look the ball.” “Come on.” Weer was daar Wellenreuther om Anderlecht te redden, dit keer op een kopbal van Ugbo. En op een schicht van Denkey. Of hoe de 25-jarige Duitser niet alleen punten kost. Hij pakt er nu ook eens. Anderlecht stoot door en daarmee is alles gezegd.