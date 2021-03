Standard plaatst zich ten koste van Eupen voor finale dankzij klasseflits van Amallah

Standard speelt op 24 april de achttiende bekerfinale uit zijn geschiedenis. Een schitterend schot van Selim Amallah besliste een gelijkopgaande halve finale tegen Eupen in de Croky Cup.

De poging van Knowledge Musona op de lat in het begin van de tweede helft zal nog veel door de Eupense hoofden spoken. Als die poging raak was geweest, was een historische plaats in de finale heel dichtbij. Standard was op dat moment klaar voor de nederlaag maar ontsnapte dus. Amallah deed dat allemaal veel beter en trapte de winnende treffer even later dan maar keurig in de winkelhaak. Al was het om Musona te tonen hoe het moest.

Op en neer

Standard begon, op Zinho Vanheusden na, met zijn sterkste elftal aan de halve finale. Nu ja, met Bastien, Lestienne en Carcela op de bank zou dat toch weelde moeten betekenen. De thuisploeg kon niet rekenen op Bushiri, Magnée en Poulain en verloor na drie minuten ook al Jens Cools. Die moest met een spierblessure naar de kant zodat Edo Kayembe een volledige wedstrijd kon spelen.

Het duel ging in de eerste helft op en neer maar dat was vooral omdat de beide teams de balverliezen opstapelden. Het niveau was pover maar naarmate de wedstrijd vorderde kwamen er meer mogelijkheden. In het eerste halfuur zagen we enkel pogingen van Baby en Muleka maar die misten het doel. Scheidsrechter Lawrence Visser was vast van plan het onder controle te houden. Na 25 minuten had hij al drie keer geel getoond.

Foto: BELGA

In het derde kwartier kwam Standard eindelijk beter in het spel. Muleka mikte net naast, Amallah kreeg de beste kans maar besloot van kortbij op Dufourny. Op slag van rust was er nog de grote mogelijkheid voor Balikwisha. In plaats van met zijn linkervoet te trappen, koos hij voor rechts. Een slap schot naast het doel was het trieste resultaat. Amallah kreeg geen strafschop na een lichte tik van Peeters. Eupen stelde daar halve kansjes voor Baby (2x) en Kayembe tegenover.

Musona scoort niet

Eupen kwam het best uit de kleedkamer. Standard ontsnapte aan een achterstand toen Musona, op aangeven van Peeters, de bal tegen de onderkant van de lat trapte. Dezelfde Musona werd de gevaarlijkste man op het veld. Hij draaide een hoekschop bijna rechtstreeks in het doel. Bodart moest zich reppen.

Toch was het Amallah die de ban brak en met een knap afstandschot in de winkelhaak Defourny versloeg (0-1). Toch wel een opdoffer voor Eupen dat nog maar weinig voor elkaar kreeg. Bokadi kopte namens Standard naast. Amallah ontpopte zich tot rustpunt en beste Standard-speler. Hij miste wel de kans om de wedstrijd te beslissen. In een makkelijkere positie dan bij zijn doelpunt besloot hij over. Eupen-trainer Beñat begon te wisselen maar kon geen vuist meer maken.

Foto: BELGA

Stef Peeters: “Bepalende spelers, waaronder ikzelf, zaten niet in de match”

Voor de camera van Sporza nam Stef Peeters achteraf geen blad voor de mond. Tijdens het rustinterview was de middenvelder al opvallend streng voor de eerste helft van zijn ploeg. “Het lijkt wel alsof we nog nooit hebben gevoetbald”, zei de Limburger. Ook na de wedstrijd was hij scherp, ook voor zijn eigen prestatie. “Bij ons waren er te veel bepalende spelers, waaronder ikzelf, die niet goed in de match zaten.”

Verder had Peeters ook eeen duidelijke mening over de discutabele strafschopfases in de blessure tijd. “We hebben pech dat de scheidsrechter hem nét buiten de zestien legt. Net daarvoor was het volgens Prevljak ook een zuivere penalty. Het zal wel eigen zijn aan de kleinere clubs dat het dan nét niet meezit zeker?” (thst)

Foto: BELGA