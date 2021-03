Tienkoppig Genk schakelt onmachtig Anderlecht uit en mag het tegen Standard opnemen in finale Croky Cup

Wat een klap voor Anderlecht. De beker was een hoofddoel en bood een unieke kans op Europees voetbal, maar RSCA heeft het weer verknoeid. Vooral na knullig verdedigen van Miazga werd er met 1-2 verloren van RC Genk, dat eindigde met 10 man. Europees voetbal – zo belangrijk voor de toekomst moet nu afgedwongen worden via de play-offs. Slik. De druk stijgt zo enorm.

Quizvraagje. Hoe vaak heeft Anderlecht in deze eeuw al de bekerfinale gespeeld? Twee keer, in 2008 (gewonnen) en in 2015 (verloren). Wel, wel. Mogen we dat bitter weinig vinden voor een topclub? Zulte Waregem en AA Gent doen zelfs beter. Het toernooi ligt RSCA precies niet. Dit seizoen moest het echter echt gebeuren. Elke ronde in één wedstrijd, haalbare tegenstanders geloot en met Club Brugge lag de grootste rivaal er al uit. Al wie Anderlecht volgt hoort het al héél lang: de cup is cruciaal. Zelfs mijn vrouw poneerde het soms bij ons thuis. Hoewel, dat kan ook zijn omdat ze een lingeriewinkel uitbaat.

Met het oog op Europees voetbal kon paars-wit alvast een push-up gebruiken. Zo’n finale is speelbaar en de winnaar mag dan naar de Europa League. Daar snakt de noodlijdende Brusselse club zo hard naar met het oog op de toekomst. Dan komt er geld binnen en heb je een extra argument om goeie spelers aan te trekken. Alleen bleek dat alweer niet op het veld.

Onuachu opent de score

Tegen RC Genk was paars-wit opnieuw zijn wisselvallige zelf. Sambi Lokonga toonde met balverliezen waarom Roberto Martinez hem toch maar niet moet oproepen, Amuzu en Diaby gaven niet thuis, terwijl Miazga en Lawrence niet wakker waren. De Limburgers hadden geleerd uit hun verliespartijen in de competitie en waren dit keer een pak scherper. Dat werd geïllustreerd bij de eerste kans die direct leidde tot een goal. Munoz werd randje offside gelanceerd in de rug van de weifelende Lawrence. De bal werd voorgezet waarna Miazga zich liet aftroeven door de lange stelten van Paul Onuachu: 0-1. Zwak verdedigd.

Vincent Kompany had Genk in de Jupiler Pro League twee keer geklopt met een 4-3-3 systeem, maar opteerde nu opnieuw voor de tactiek van de jongste weken met twee spitsen. El Hadj kreeg de voorkeur gekregen op Mukairu, maar vanop de flank is het voor hem niet evident. Toch versierde de tiener de beste mogelijkheden, maar doelman Vandevoort redde zijn beste schot met een knappe reflex. Het probleem bij de thuisploeg was opnieuw dat die laatste pass weer niet goed was. Men miste grinta en vista en Vince The Prince werd nerveus. Toen een duw van Sardella werd gefloten ging hij even uit zijn dak tegen de ref. Kompany heeft in zijn carrière nooit de Belgische cup gewonnen.

Eigen doelpunt Miazga, rood Lucumi

Om dat doel te bereiken moesten de Brusselaars vooral zelf scherper worden. Niet evident, als je weet dat RSCA in zijn laatste vier thuismatchen niet kon winnen. Elke Clijsters scoort makkelijker een vent in The Bachelorette dan Anderlecht een doelpunt. Paars-wit claimde een penalty voor een bal tegen de hand van Hrosovsky, maar kreeg die niet en de kansen bleven uit.

Foto: BELGA

Het noodlot voltrok zich toen El Hadj even de controle verloor. Bongonda zette voor en de onhandige Miazga caprioleerde het leer in doel. In de eigen kooi raak treffen, lukt blijkbaar wel. Kompany greep in met een resem wissels, maar het was vooral positie per positie. De inbreng van Trebel zorgde wel voor meer verbetenheid, maar het bleef met haken en ogen aan elkaar hangen. Het waren de bezoekers die zichzelf in de problemen brachten. Brian Heynen leed balverlies, waarna Lucumi aan de noodrem moest trekken. Rood voor de Colombiaan en bovendien knalde Adrien Trebel de vrijetrap tegen de touwen: 1-2 met nog een dik kwartier te spelen.

Maar zelfs tegen tien man kon paars-wit Genk nooit echt bedreigen. Er komen geen voorzetten, er zijn koppers, er zijn geen afstandschoten. Een plan-B is onbestaande. Het blijft zoeken en pingelen en de bezoekers deden simpelweg de deur toe.

Vincent Kompany is dus weer ver verwijderd van zijn eerste prijs met Anderlecht, net als eigenaar Marc Coucke. Dit was nochtans een uitgelezen kans. Paars-wit moet nu absoluut Europees voetbal halen via de play-offs, maar zelfs Play-off 1 halen wordt geen evidentie.