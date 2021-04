Ito en Bongonda trappen Genk voorbij Standard naar vijfde beker

KRC Genk heeft zijn vijfde beker in de prijzenkast staan. Goals van Ito en Bongonda bezorgden een fluks en volwassen Racing na rust een oververdiende zege tegen Standard (1-2).

“De bekerfinale wordt minder open dan het laatste duel in de competitie”, hadden de coaches John van den Brom en Mbaye Leye vooraf aangekondigd. Ze kregen voor de rust gelijk, al zat het venijn meteen in de start. Vooral Standard opende agressief met veel druk vooruit, het leidde al na drie minuten bijna tot de openingstreffer… van KRC Genk.

Thorstvedt op de paal

Racing voetbalde een eerste keer onder de druk uit en kreeg Thorstvedt in schietpositie aan de grote rechthoek. Bodart was kansloos op de harde maar geplaatste knal van de Noor, de ongrijpbare bal botste echter via de binnenkant van de paal weer het veld in.

Genk nam meteen ook het initiatief over maar veel dreiging leverde het veldoverwicht niet op. Tot het de beurt was aan Heynen om uit te halen, zijn knal met links zoefde naast. Verder haalde de inzet het van de precisie. De Rouches konden alleen dreigen na gevaarlijk balverlies van Arteaga. Een sublieme sliding van Heynen voorkwam echter dat de assist van Siquet de vrijstaande Klauss kon bereiken.

Ito straft foutje Siquet af

Dan dreigde Genk net iets vaker. Vooral een voorzet-schot van Bongonda bracht Bodart in moeilijkheden. Maar zowel de rebound van Munoz als even later een trap uit de draai van Onuachu misten overtuiging.

Beide ploegen waren gul met de inspanningen. De ruimtes op de uitgestrekte Heizelvlakte werden voor rust enthousiast dicht gelopen, de intense strijd moest en zou in de tweede helft voor meer openingen én doelgevaar zorgen.

Foto: BELGA

Bongonda gaf al na 24 seconden het startsein met een knal met rechts, die maar net voorlangs vloog. De 0-1 hing in de lucht en zou er twee minuten later al uitvallen. Thorstvedt zette een te lakse Siquet van de bal en daarna ging het plots razendsnel. Bongonda stak de bal perfect in de loop van de spurtende Ito, die oog in oog met Bodart de bal rustig binnen schoof: 0-1.

Ongrijpbare bal

Het was meteen het sein voor Leye om met de inbreng van Muleka en Carcela vol voor de aanval te kiezen. Muleka dwong na doorkoppen van Klauss al mleteeen kans af maar besloot overhaast naast. De Genkse tegenprik oogde nog gevaarlijker. Ito leek Thorstvedt op weg naar de 0-2 te sturen. De Noor tikte de bal in één tijd voorbij de uitgelopen Bodart maar ook net naast het lege doel.

Bodart moest ook een knal van Thorstvedt met een voetveeg onschadelijk maken, Genk verdiende zijn voorsprong dubbel en dik. Racing weigerde ook in te zakken en maakte de bal ongrijpbaar voor de tevergeefs jagende Rouches. Er waren duidelijk lessen getrokken uit de oplawaai op de Bosuil.

Uitblinker Bongonda

Zo was het wachten op de 0-2, die niet toevallig van de linker van uitblinker Bongonda kwam. Hij bekroonde zijn sterke tweede helft door oog in oog met Bodart een doorgekopte bal van Onuachu overhoeks binnen te trappen.

Foto: BELGA

Racing op rozen maar de wedstrijd rustig uitspelen, zat er niet in. Muleka kopte uit het niets een voorzet van Carcela tegen de netten (1-2). Maar de verdiende zege en vijfde beker kwamen niet meer in het gedrang, zeker niet nadat Sissako zich vergreep aan een weergaloze Bongonda. Meer dan 20.000 bubbelfeestjes mochten beginnen in Genk en omstreken.

Nu vol voor plaats in top 2

Met de Belgische beker in de kast kan KRC Genk vrijdag op de Bosuil met vertrouwen aan play-off 1 beginnen. Daarin is de top 2 het doel, alleen zo kan Racing volgend seizoen nog naar de (voorronde van de) Champions League. Beëindigt Racing play-off 1 als derde of vierde, dan komt het op 19 en 26 augustus uit in de laatste voorronde (play-offs) van de Europa League. Met de groepsfase van de Conference League als vangnet, waardoor Racing nu al verzekerd is van Europees voetbal tot Nieuwjaar.

Standard kan alleen nog een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League pakken. Daarvoor moet het ten koste van Oostende, AA Gent en KV Mechelen play-off 2 winnen.

STANDARD: Bodart - Siquet, Sissako, Laifis, Gavory - Cimirot, Raskin, Bastien - Balikwisha, Amallah - Klauss. Niet ingevallen: Gillet, Dussenne, Shamir, Fai.

KRC GENK: Vandevoordt - Munoz, Cuesta, Lucumi, Arteaga - Heynen, Hrosovsky - Ito, Thorstvedt, Bongonda - Onuachu. Niet ingevallen: Leysen, Uronen, Preciado, Oyen, Toma, Dessers. (Vielen af: Chambaere, Kouassi, Didden, Geusens, Limbombe, Diawara)

Vervangingen: 57’ Balikwisha door Muleka, 66’ Cimirot door Carcela, 75’ Bastien door Lestienne, 87’ Thorstvedt door McKenzie.

Doelpunten: 48’ Ito 0-1, 80’ Bongonda 2-0, 84’ Muleka 2-1.

Gele kaarten: 56’ Munoz (late tackle), 63’ Gavory (late tackle) 65’ Muleka (gestrekt been), 81’ Carcela (opzettelijke fout), 89’ Hrosovsky (bal wegtrappen).

Rode kaart: 91’ Sissako (aanslag op Bongonda).

Scheidsrechter: Bram Van Driessche.

Toeschouwers: gesloten deuren.