Engeland tankt vertrouwen voor clash tegen België met vlotte zege tegen Ierland

Engeland, komende zondag in Leuven de tegenstander van België in de Nations League, heeft donderdag een prima generale repetitie gehouden in een oefenmatch tegen Ierland. De Engelsen wonnen de burenstrijd makkelijk met 3-0. Harry Maguire en Jadon Sancho scoorden voor de rust, Dominic Calvert-Lewin vanop de stip vlak erna.