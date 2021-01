Alderweireld bekert met Spurs voort, dankzij hattrick van Vinicius en scorende jongste debutant ooit

In de Engelse FA Cup kende Tottenham zondag geen genade met het zeven divisies lager geklasseerde Marine (0-5). Toby Alderweireld stond in de basis, maar bleef in de kleedkamers bij de rust toen de Spurs al 0-4 voor stonden.

Vinicius had er toen al drie tegen de touwen geduwd (25., 31., 38.). Lucas Moura maakte er ook eentje, de 3-0 (33.). Alfie Devine zette in de 61e minuut de forfaitscore op het bord. Straf, want Devine debuteerde als jongste speler ooit (16 jaar en 162 dagen ) voor de Spurs.

Bekijk hier de hattrick van Vinicius:

En het doelpunt van de jonge Devine: