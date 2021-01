Leander Dendoncker viert zijn terugkeer met zege in FA Cup tegen Crystal Palace met Michy Batshuayi en Christian Benteke in basis

Wolverhampton heeft de scalp van Crystal Palace gepakt in de derde ronde van de FA Cup. De Wolves, waar een sterke Leander Dendoncker opnieuw in de basis stond na zijn blessure, wonnen met 1-0 tegen Palace . Michy Batshuayi en Christian Benteke stonden samen in de spits aan de aftrap, maar konden zich niet echt tonen.

Leander Dendoncker keerde terug uit blessure en speelde meteen een sterke wedstrijd voor de Wolves. Hij miste de voorbije vier competitiewedstrijden, door een blessure die hij op 11 november opliep in de vriendschappelijk wedstrijd van de Rode Duivels tegen Zwitserland. Hij trainde sinds deze week weer mee en was meteen op niveau bij zijn terugkeer.

Het was Dendonckers ploeggenoot die voor de enige treffer in de wedstrijd zorgde. Adama Traore scoorde diep in de eerste helft het openingsdoelpunt. Vanop de rechterflank kwam hij naar binnen en van daar knalde hij knap de 1-0 binnen.

In de tweede helft probeerde Palace wel meer op zoek te gaan naar de gelijkmaker. Batshuayi kreeg enkele kansjes, maar Wolverhampton was over de hele wedstrijd gezien toch de betere ploeg. Benteke werd naar de kant gehaald in de 70ste minuut. Ook Batsman en Dendoncker werden beiden in het slot nog gewisseld. Het Belgische spitsenduo maakte in tegenstelling tot Dendoncker weinig indruk.

Wolverhampton stoot zo door naar de volgende ronde in de FA Cup.

Ook Liverpool stoot door

Bij Liverpool mocht Divock Origi zestien minuten voor tijd invallen, de eindstand tegen Aston Villa lag toen al vast. Sadio Mané (4.) zorgde voor een hele vroege voorsprong, de zeventienjarige Louie Barry (41.) maakte gelijk voor een dapper Aston Villa. Na de rust ging de kaars uit bij de jongeren en zorgden Giorginio Wijnaldum (60.), Mané (63.) en Mo Salah (65.) in vijf minuten tijd voor de 1-4.

??? | Mo Salah met de goal, maar wat een heerlijke no-look-pass van Thiago Alcántara! ??#AVLLIV pic.twitter.com/b97DT8oAFT — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 8, 2021

?? | 17 jaar en scoren tegen Liverpool, wat is jouw excuus? ??#AVLLIV pic.twitter.com/MXSeS09xva — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 8, 2021