Youri Tielemans is eerste keer kapitein en helpt Leicester meteen met goal mee aan zege in FA Cup

Leicester City heeft zich in de vierde ronde van de FA Cup zonder al te veel problemen voorbij tweedeklasser Brentford geknokt. The Foxes wonnen met 1-3 na onder meer een penaltydoelpunt van Youri Tielemans, die voor het eerst aanvoerder was. Timothy Castagne viel na 71 minuten nog in bij Leicester, Dennis Praet is uit met een langdurige blessure.

Leicester ging nochtans niet al te best van start. Mads Bech Sørensen schoot de thuisploeg, de nummer vier uit de Championship, al na zes minuten op voorsprong. Pas na rust kon Leicester voor het eerste tegenprikken. Cengiz Ünder schoot The Foxes langszij.

Even later stond Youri Tielemans aan het kanon. De Rode Duivel zette zich als aanvoerder achter een penalty en benutte deze ook feilloos: 1-2.

🦊 Eerste keer aanvoerder voor Leicester City

🥶 Koelbloedig afgewerkt vanop de stip



Youri Tielemans geniet van zijn zondagmiddag! 🇧🇪🤩 #BRELEI #FACUP pic.twitter.com/KJDF6J36QD — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 24, 2021

Timothy Castagne was nog maar net ingevallen toen James Maddinson de partij beslistte. De winger was goed gevolgd na een schot van Barnes en schoot de 1-3 tegen de touwen. De vierde goal in vier wedstrijden al voor Maddinson. Leicester, dat het ook uitstekend doet in de competitie, bekert zo een rondje verder.