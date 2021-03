Manchester City dankzij scorende Kevin De Bruyne naar halve finales van FA Cup

Manchester City heeft zich zaterdag geplaatst voor de halve finales van de FA Cup. Het versloeg Everton met 0-2. Invaller Kevin De Bruyne nam het tweede doelpunt voor zijn rekening.

De Citizens slaagden er niet in afstand te nemen van Everton, tot Kevin De Bruyne in de 79e minuut mocht invallen. Vijf minuten later opende Ilkay Gündogan de score. In de 90e minuut trof de Rode Duivel raak.

???????????????? | Kevin De Bruyne brengt Manchester City naar de halve finales van de FA Cup! ??#EVEMCI #FACup pic.twitter.com/uB4izHcT4m — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 20, 2021

Manchester City is nog in de running voor vier prijzen dit seizoen. De titel lijkt het team van Pep Guardiola niet meer te kunnen ontsnappen. In de kwartfinales van de Champions League neemt City het op tegen Borussia Dortmund. En op 25 april ontmoet Manchester City Tottenham in de finale van de League Cup.

Eerder op de dag schaarde Southampton zich ten koste van Bournemouth (0-3) bij de laatste vier in de FA Cup. Zondag staan nog de kwartfinales Chelsea - Sheffield United en Leicester City - Manchester United op het programma.