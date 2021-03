Youri Tielemans scoort heerlijke treffer tegen Manchester United en loodst Leicester City naar halve finales FA Cup

Youri Tielemans, Timothy Castagne en Dennis Praet staan in de halve finales van de FA Cup. Het Belgische trio van Leicester City kwam zondag in actie en won met 3-1 van Manchester United. Tielemans bleek van goudwaarde: het jeugdproduct van Anderlecht bracht Leicester in de tweede helft op voorsprong na een fraaie loopactie en dito afwerking.

Leicester City was in de eerste helft al op voorsprong gekomen. Daar had het wel wat hulp voor nodig van Fred, die namens Manchester United uitpakte met een vreselijke pass richting doelman Dean Henderson. Kelechi Iheanacho nam het geschenkje dankbaar aan en trapte de 1-0 binnen.

Manchester United kwam kort voor de pauze weer op gelijke hoogte na een goal van Mason Greenwood, maar vroeg in de tweede helft kwam Leicester opnieuw op voorsprong. Deze keer was het een Belgisch doelpunt: Youri Tielemans werd gelanceerd door Kelechi Iheanacho, liep een eind met de bal, en knalde uiteindelijk van net binnen het penaltygebied de 2-1 laag binnen.

Leicester City kreeg na de goal van Tielemans nog enkele goede kansen op de 3-1. Vardy kon die niet maken, maar in de 78ste minuut vond Iheanacho van dichtbij wel de netten na een strakke vrije trap van Marc Albrighton. Twee goals, één assist: daar mag de Nigeriaan zeer tevreden mee zijn. Daarmee lag de eindstand ook meteen vast.

Tielemans en Timothy Castagne speelden de hele match, Dennis Praet viel na 73 minuten in. Leicester zal het in de halve finale van de FA Cup opnemen tegen Southampton. The Foxes wonnen de trofee nog nooit.