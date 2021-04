Man in vorm Iheanacho schiet Leicester naar eerste finale FA Cup in meer dan 50 jaar

Foto: Pool via REUTERS

Leicester City heeft zondagavond in de halve finale van de FA Cup de maat genomen van Southampton. De Foxes wonnen met het kleinste verschil na een doelpunt van Kelechi Iheanacho. Southampton kon gedurende de hele wedstrijd nooit een vuist maken. Youri Tielemans en Timothy Castagne speelden de hele wedstrijd bij Leicester. Dennis Praet bleef 90 minuten op de bank.

In de eerste helft vielen er geen doelpunten, al was er wel deze sublieme pass van Youri Tielemans richting Jamie Vardy. Alleen kon deze laatste het leer niet tussen de palen mikken.

Na 54 minuten kwam Leicester dan toch verdiend op voorsprong - Southampton had tot dan immers nog geen enkele keer op doel getrapt. Vardy werd goed aangespeeld op links, maalde flink wat meters en sneed naar binnen. De bal kwam dan uiteindelijk bij Kelechi Iheanacho, die dan toe amper een bal had geraakt, maar zijn bloedvorm wel onderstreepte door de 1-0 tegen de touwen te schieten. Al het tiende doelpunt in acht wedstrijden voor de Nigeriaan, die de laatste weken een uitstekend spitsenduo vormt met Jamie Vardy.

Daarna was het vooral nog Leicester dat op zoek ging naar de bevrijdende tweede treffer, maar die kwam er uiteindelijk niet. Southampton kon anderzijds nooit aanspraak maken op de gelijkmaker. In de finale nemen de Foxes het op tegen Chelsea, dat gisteren Manchester City met 1-0 versloeg. Leicester staat zo voor het eerst sinds 1969 in de finale van de FA Cup.