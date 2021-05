Indrukwekkende Youri Tielemans bezorgt Leicester FA Cup met fantastische winnende treffer tegen Chelsea

Youri Tielemans heeft geschiedenis geschreven. De Rode Duivel bezorgde Leicester zaterdagavond de winst in de finale van de FA Cup tegen Chelsea met een weergaloos schot van buiten de zestien. In de laatste minuut leek Chelsea nog langszij te komen, maar het doelpunt van Ben Chilwell werkt afgekeurd voor buitenspel. Voor Leicester, waar naast Tielemans ook nog Timothy Castagne in de basis stond, is het de eerste FA Cup uit de geschiedenis.

Wat in de finale van de Crocky Cup niet mogelijk was, was dat wel in de finale van de FA Cup: publiek. 21.000 toeschouwers zagen hoe Chelsea in het openingskwartier de dominerende ploeg was, maar niet echt kansen creëerde. Na het kwartier was Leicester voor het eerst gevaarlijk. Timothy Castagne verstuurde na een goeie loopbeweging een uitstekende voorzet richting Jamie Vardy, maar die besloot op een Chelsea-verdediger.

Een aantal minuten later kreeg Leicester opnieuw een goeie kans na een vrije trap van Youri Tielemans, maar Söyüncü kopte over. Het was een wedstrijd die goed op en af ging, want even later kregen we een schotje van Mason Mount namens Chelsea. Op het half uur ontsnapte Leicester wel aan een tegendoelpunt. Thiago Silva verstuurde een voorzet richting Azpilicuata, maar de kapitein van de Blues kon zijn de bal niet binnen knikken.

Foto: AFP

Hierna kreeg Leicester wel een tegenslag te verwerken. Verdediger Jonny Evans moest geblesseerd van het veld. Timothy Castagne verhuisde na het inbrengen van Marc Albrigthon naar de linkerflank. De eerste helft werd uiteindelijk afgesloten met 13 schoten, al was daar geen enkel op doel bij.

Uitstekende Tielemans

De eerste kans na de pauze was voor The Foxes. Jamie Vardy werd goed in stelling gebracht, maar dankzij een alerte Kepa bleef het 0-0. Een handvol minuten later kregen we opnieuw Vardy, die zijn voet net niet kon zetten tegen een scherpe voorzet van Youri Tielemans. De Rode Duivel was tot dan toe bezig aan een uitstekende finale.

In minuut 63 was vervolgens het moment van Tielemans daar. Met een weergaloze knal schoot de Rode Duivel Leicester op voorsprong. Met zijn doelpunt is Tielemans na Eden Hazard en Kevin De Bruyne nog maar de derde Belg ooit die kan scoren in de finale van de FA Cup.

Daarna voerde Chelsea-coach Tuchel heel wat wissels door. Een kwartier voor tijd was Mount dicht bij de gelijkmaker, maar Schmeichel bracht redding met een wereldsave.

In de absolute slotfase leek Chelsea effectief langszij te komen, maar het doelpunt van Chilwell - nota bene ex-Leicester - ging niet door wegens buitenspel.

Foto: AP