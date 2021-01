Atlético Madrid als leider van La Liga uit Copa del Rey gekegeld door derdedeklasser

Atlético Madrid botste in de tweede ronde van de Copa del Rey op de Spaanse derdeklasser Cornella. Al in de zevende minuut scoorde Adrian Jimenez voor de underdog. Atlético kon die 1-0-achterstand niet meer ombuigen. Iets na het uur moest Sendra bij Atlético op de koop toe het veld verlaten na een tweede gele kaart. Carrasco ontbrak bij Atlético.

De 1/32e finales zijn het eindstation geworden voor Atlético Madrid in de Copa del Rey. De Rojiblancos, koploper in La Liga, verloren woensdag verrassend van derdeklasser Cornella. Het werd 1-0.

Rode Duivel Yannick Carrasco zat niet in de selectie van coach Diego Simeone voor de bekerwedstrijd in Catalonië, maar met topspelers als Joao Felix, Saul Niguez en José Maria Gimenez stond er nog voldoende talent op het veld.

Toch was het Cornella dat al na zeven minuten op voorsprong kwam, via Jimenez. Atlético had het meeste balbezit, maar had het moeilijk dat om te zetten in doelrijpe kansen. Dat beterde er niet op na de tweede gele, en dus rode, kaart voor verdediger Ricard Sanchez na 63 minuten. Het bleef 1-0. Cornella, een middenmoter in de Spaanse derde klasse, haalt het van de koploper in La Liga.

Dinsdag werden ook eersteklassers Getafe en Celta de Vigo al uitgeschakeld in de Copa del Rey.

Atlético kan snel weerwraak nemen voor de bekeruitschakeling. Zaterdag spelen de manschappen van coach Diego Simeone in de competitie tegen Athletic Bilbao.