Sensatie in Copa del Rey: Sevilla mist cruciale strafschop, Barcelona naar finale na late gelijkmaker en verlengingen

Het woord ‘remontada’ is weer gevallen in Barcelona. De Catalanen moesten woensdag tegen Sevilla vol aan de bak in de Copa del Rey, om een 2-0-nederlaag uit de heenmatch van de halve finale op te halen. Lange tijd zag het ernaar uit dat het niet ging lukken, maar dan waren de voetbalgoden Barça goedgezind. Een kwartier voor tijd miste Sevilla een strafschop, en in de 94e minuut zorgde Gerard Pique voor de 2-0. Verlengingen dus, en daarin voltrok Martin Braithwaite de comeback. Barcelona staat zo in de finale van het bekertoernooi.