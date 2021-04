De baard is weg, de klasse niet: FC Barcelona wint Copa del Rey dankzij sterke Lionel Messi

De baard is af, maar de wereldklasse is gebleven: Lionel Messi heeft met twee doelpunten FC Barcelona de Copa del Rey bezorgd tegen Athletic Bilbao.

Positief nieuws voor Barcelona bij aanvang van de partij: Gerard Pique was opnieuw fit na een blessure die hem sinds begin maart aan de kant hield. De blaugrana begonnen gretig: na vijf minuten trapte Frenkie de Jong al op de paal na een assist van Lionel Messi. Athletic onderging de beginfase, maar kreeg een kans via Inigo Martinez. De verdediger moest zich uitrekken en mikte daarom naast. Barça bleef dominant met 87 procent balbezit, maar het duurde ellenlang voor daar ook een doelpunt uit viel. Inaki Williams hoopte op snelheid voorbij Pique te geraken, maar diens ervaring stak daar toch ultiem een stokje voor.

Foto: REUTERS

De kapitein van de Basken, Iker Muniain, werd bij de rust in de kleedkamer gelaten met een blessure. Meteen na de koffie had Antoine Griezmann de kans om Barcelona op voorsprong te brengen, maar op één of andere manier slaagde doelman Unai Simon erin om zijn voeten voor de bal te schuiven. Simon eiste nadien nog twee keer de hoofdrol op: eerst tikte hij nog net een schot van Pedri weg van de paal, nadien redde hij van dichtbij een inzet van Sergio Busquets. Ronald Koeman en de zijnen leken wel vervloekt, en dat is niet voor het eerst in een topwedstrijd.

Klasseflitsen

Griezmann to the rescue. De Fransman verlengde een voorzet van De Jong en brak zo de ban voor de Catalanen. De Nederlander trok nadien Barcelona helemaal over de streep door te scoren op een voorzet van Jordi Alba. De reactie van Athletic? Een dubbele wissel met Unai Nunez, Yuri en Asier Villalibre.

En Messi? Die was al de hele wedstrijd gretig, zonder baard overigens. Hij toonde met de 0-3 nog eens zijn absolute klasse door op de eigen helft te vertrekken, een een-tweetje op te zetten en zo de zestien in te duiken. Daar ging hij nog een verdediger voorbij om zijn zoveelste goal in de verste hoek weg te leggen. De stormloop was niet voorbij, want Messi scoorde nog een keer. Dankzij een 45-er van Jordi Alba was de wedstrijd klaar. Griezmann scoorde nog een keertje, maar werd heel nipt afgevlagd.