Spanje kruipt door het oog van de naald tegen Georgië, Denemarken houdt schietoefening tegen Moldavië

Spanje heeft op de tweede speeldag van de European Qualifiers de drie punten gehaald bij Georgië. Lang leek het erop dat de Spanjaarden te kort zouden schieten tegen de Oost-Europeanen, maar de grote belofte Dani Olmo brak de ban.

Spanje kon zich in Tbilisi geen misstap veroorloven, na het teleurstellende gelijkspel op de eerste speeldag thuis tegen Griekenland (1-1). Maar Kvaratskhelia (43.) zette Georgië vlak voor halfweg op voorsprong. Spanje moest in de tweede helft alle zeilen bijzetten, maar leek niet verder dan de gelijkmaker van Torres (56.) te komen. Pas helemaal in het gaatje scoorde invaller Olmo (90.+2) de 1-2. Thuisspeler Shengelia kreeg nadien nog rood.

Later zondag ontvangt voetbaldwerg Kosovo in groep B Zweden. Zlatan Ibrahimovic en co klopten op de eerste speeldag Georgië met 1-0.

Engeland opende zijn parcours richting Qatar met een 5-0 zege tegen San Marino. In Tirana trokken de Engelsen die lijn door, met een zakelijke 0-2 zege. Kane (39.) en Mount (63.) troffen raak. Nog in groep I ontvangt Polen op de tweede speeldag Andorra (wedstrijd onder leiding van Erik Lambrechts) en trekt Hongarije naar San Marino.

Acht keer prijs voor de Denen

In groep F hield Denemarken, dat op de eerste speeldag won bij Israël (0-2), thuis tegen Moldavië een schietoefening. Via Dolberg (19., pen.), Damsgaard (21. en 29.), Larsen (35.) en Jensen (38.) stond het bij de rust al 5-0. Na de koffie diepten Dolberg (48.), Skov (81.) en Ingvartsen (89.) de score uit tot 8-0.

Denemarken neemt het later dit jaar in de groepsfase van het uitgestelde EK 2020 op tegen België. De troepen van bondscoach Roberto Martinez kijken de Denen in de tweede poulewedstrijd, op 17 juni in Kopenhagen, in de ogen.

Israël ontvangt op de tweede speeldag in groep F Schotland, Oostenrijk kijkt de Faeröer in de ogen.

Vidarsson verliest

IJsland verloor in poule J op bezoek in Armenië met 2-0. Het team van bondscoach Arnar Vidarsson, die in België als speler en (assistent-)trainer een verleden heeft bij Lokeren en Cercle Brugge, slikte in de tweede periode doelpunten van Barseghyan (53.) en Bayramyan (74.). IJsland opende met een 3-0 verlies bij Duitsland. De Mannschaft speelt op de tweede speeldag uit bij Roemenië, Noord-Macedonië ontvangt Liechtenstein.