RODE DUIVELS. Flauwe Rode Duivels blijven op gelijkspel steken in Tsjechië en komen zelfs nog goed weg in slotfase

België is zijn ongenaakbaar aura kwijt. Romelu Lukaku redde met een klassegoal een punt in Tsjechië en vermeed een eerste nederlaag in kwalificatiewedstrijden in zes jaar. Bondscoach Roberto Martinez mag zich bezinnen over zijn keuzes na een slappe vertoning van de Rode Duivels.

Aannemen met links, kappen met links, kappen met rechts, afwerken met links. Romelu Lukaku, alias de beste spits van het moment, was zaterdag het verschil tussen een dolend België en een verrassend scherp acterend Tsjechië.

De reis naar het door corona geteisterde Praag kon nooit een plezieruitstap zijn voor de Rode Duivels die onder strenge maatregelen hun verblijf tot een minimum beperkten. Maar niets kon een excuus zijn voor het slappe spel in het eerste uur van de wedstrijd. Het leek wel dat de Belgen net als tegen Wales wachtten om op achterstand te komen. Het wachten duurde lang, tot in het begin van de tweede helft. Toen mocht Lukas Provod in alle vrijheid de 1-0 voorbij Thibaut Courtois trappen. De linksbuiten van Slavia Praag had zelfs tijd om zijn krant open te plooien en te lezen alvorens hij kon scoren.

Jason Denayer was de vervanger van Thomas Vermaelen maar voetbalde net als zijn ploegmaats te veel uit het comfort. Het baltempo lag laag en Youri Tielemans en Kevin De Bruyne waren niet in hun beste dag. Op de linkerflank had Nacer Chadli verrassend een basisplaats gekregen. “Hij had goed getraind”, had bondscoach Roberto Martinez als verklaring gegeven. Dat kon wel zo zijn, maar de Luikenaar had vooral weinig gespeeld. Zijn laatste minuten dateren van twee en een halve maand geleden. Chadli was een van de tegenvallers van de avond.

Krmencik op de paal

Tsjechië miste vier basisspelers uit de Bundesliga maar kwam verrassend sterk voor de dag. Michael Krmencik zette met zijn strijdlust en hoge druk de toon voor zijn ploegmaats. De huurling van Club Brugge bewees dat zijn uitleenbeurt aan PAOK Saloniki hem deugd heeft gedaan. Hij dwong de eerste grote kans van de wedstrijd af door Jan Vertonghen in zijn rug te nemen en Jason Denayer uit te schakelen. Thibaut Courtois leek geklopt, maar zijn poging strandde op de paal.

Foto: EPA-EFE

Namens de Belgen zat Romelu Lukaku het best in de match. De spits van Inter bood zich goed aan, maar vond de aansluiting met zijn ploegmaats niet. Kevin De Bruyne kon inkoppen op zijn voorzet maar deed dat te slap. KDB had beter Timothy Castagne laten koppen.

Leander Dendoncker had de beste kans voor België in de eerste helft. Hij veroverde de bal in de zestien, maar Sevilla-doelman Tomas Vaclik, intussen op de bank beland in Spanje, toonde zijn klasse met een knappe reflex.

Schouderblessure Mertens

Het begin van de tweede helft bracht geen beterschap. Roberto Martinez wachtte letterlijk tot de goal van Tsjechië om in te grijpen. Het was de vijfde keer in tien wedstrijden dat de Duivels op achterstand kwamen. Kort nadien viel Dries Mertens uit met wat op een schouderblessure leek. De Leuvenaar kwam slecht neer na een duel met doelpuntenmaker Provod.

Met Thomas Foket en Leandro Trossard gingen de Duivels met meer vuur spelen. Maar toch kwam de tegengoal na een vertrouwde combinatie. Kevin De Bruyne vond het gaatje door het centrum, Romelu Lukaku scoorde op autoritaire wijze zijn 59ste goal voor België. In zijn laatste 31 wedstrijden scoorde hij 36 keer. Onwezenlijke cijfers voor de Belgische topschutter aller tijden.

Foto: REUTERS

België wilde op en over Tsjechië gaan, maar het bleef opletten voor Thibaut Courtois. Jan Boril dwong Courtois tot een save en ook kwelduivel Provod bleef kansen krijgen.

Kevin De Bruyne maakte ruimte voor zichzelf en trapte op de paal. Maar ook Tsjechië trof via Boril nog de paal en in het slot moest Toby Alderweireld de 2-1 van Soucek van de lijn keren.

De Rode Duivels mogen zeker niet klagen over de puntendeling in Praag en blijven mee op kop van hun kwalificatiegroep voor Qatar. De groepswinnaar is rechtstreeks geplaatst, de tweede in de groep speelt play-offs om een WK-ticket.