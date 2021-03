8-0! Experimenteel B-elftal van de Rode Duivels houdt schietoefeningen tegen Wit-Rusland

Geen Mexican waves, wel een doelpuntenrecital. De B-spelers van Roberto Martinez toonden zich om ter gretigst om over drie maanden een selectie voor het EK te bemachtigen. Tegen een meewerkend Wit-Rusland strandden ze op één doelpunt van het scorerecord van de Rode Duivels, 9-0 tegen Gibraltar en 10-1 tegen San Marino.

LEES OOK (+). ONZE PUNTEN. Jérémy Doku Man van de Match, ook Dennis Praet en Leandro Trossard maken indruk

Zouden ze oprecht genoten hebben van een zomeravond vol doelpunten? Of zouden ze binnensmonds gevloekt hebben omdat niet zij op het terrein stonden? Romelu Lukaku, Dries Mertens, Kevin De Bruyne, ze volgden op veilige afstand van elkaar het derde WK-kwalificatieduel van de Belgen in de tribune aan Den Dreef. En zagen hoe het nationale elftal van Wit-Rusland zich bij zijn eerste bezoek ooit aan ons land presenteerde als een hoop spelers die vooral niet naar het WK in Qatar wil. Op avonden als gisteren hadden de A-spelers van de nationale ploeg hun statistieken gevoelig kunnen opkrikken.

Wervelende Doku

Maar het waren de B-spelers die van bondscoach Roberto Martinez een kans hadden gekregen. Een status die de spelers mogen koesteren. Het betekent dat ze eerste keus zijn na de eerste keuze. En dus mogen dromen van een plaats in de definitieve lijst van 23. Hun namen? Jérémy Doku, Leandro Trossard, Hans Vanaken, Dennis Praet.

Foto: AP

Het was een genot Jérémy Doku opnieuw in België aan het werk te zien. Het wonderkind van Neerpede, al jong uitgehuwelijkt aan Rennes, toonde zijn onversneden klasse met verschroeiende dribbels, twee assists en een goal. Hij wordt op het eindtoernooi de perfecte invaller. Als hij al geen basisspeler mag zijn.

Minstens zo indrukwekkend was die andere speler in de rechtse “pocket” achter de spits, Leandro Trossard. De Limburger heeft zich in zijn tweede seizoen in de Premier League opgewerkt tot talisman van Brighton & Hove Albion. Na zijn goeie invalbeurt tegen Tsjechië bevestigde hij op bekend terrein met twee goals. De eerste van buiten de zestien, de tweede na een scherpe infiltratie op aangeven van Doku.

Praet als betrouwbare 6

Op het middenveld probeerde Martinez een onuitgegeven duo uit. Hans Vanaken had als nummer 8 al wel met Leander Dendoncker gespeeld, maar nog nooit met Dennis Praet. De Leuvenaar wierp zich in eigen stad op als betrouwbare nummer zes, die door het slappe verweer van de Wit-Russen ook aanvallend uit de verf kon komen. Hij is straks – naast Dendoncker – een kanshebber om de leemte van Axel Witsel in te vullen.

Foto: AP

Hans Vanaken ziet zichzelf bij de Duivels idealiter in de positie van Eden Hazard, maar bevestigde tegen Wit-Rusland opnieuw als spelmaker achter de spitsen. Het moet al heel vreemd lopen dat de dubbele Gouden Schoen van Club Brugge naast een EK-selectie grijpt. Ook hij onderstreepte zijn scorend vermogen. De Lommelnaar verscheen op het juist moment voor doel om de voorzet van Thomas Meunier voorbij doelman Gutor te scoren. In het slot zette hij ook de 8-0 op het bord, op aangeven van Adnan Januzaj. Vanaken werd zo de eerste speler van Club Brugge die scoorde in het nationale shirt sinds Wesley Sonck tegen Qatar, in 2009.

Scorende Michy

Over de vervanger van Romelu Lukaku hebben we het dan nog niet eens gehad. Niet Christian Benteke maar Michy Batshuayi is de keuze van Roberto Martinez. “Batsman” bewees met openingsdoelpunt zijn wereldklasse in de box. Nochtans houdt Benteke Batshuayi op de bank bij Crystal Palace. Maar voor de Duivels kan hij niet ophouden met scoren. Hij zit aan 22 goals in 33 interlands en scoorde in zijn laatste zeven wedstrijden liefst negen keer.

Foto: AP

Benteke hoeft niet te kniezen want ook hij zit meer dan waarschijnlijk in de eindselectie. Halfweg de tweede helft mocht ook hij invallen. En kon hij scoren, na een heerlijke crossbal van Toby Alderweireld. De Tottenham-verdediger droeg intussen de kapiteinsband, na de wissel van Jan Vertonghen – schijnbaar op weg naar 200 interlands voor België.

De B-spelers van de Rode Duivels krijgen dus een triple A-rating. Alleen in de verdediging blijft de jury in beraad. Roberto Martinez durfde niet tornen aan Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Brandon Mechele is voor de bondscoach een kandidaat voor de centrale positie in de driemansdefensie maar viel in Leuven uit de selectie. De hiërarchie voor de centrale rol is na het verdwijnen van Vincent Kompany als volgt vastgelegd: Thomas Vermaelen, Jason Denayer en Dedryck Boyata.

Adnan Januzaj liet zich nog in een korte invalbeurt opmerken, maar de plaatsen voor het EK lijken stilaan vergeven. Of moet Eden Hazard zich straks zorgen maken dat hij niet geselecteerd wordt met al die gretige concurrentie? De B-Duivels scoorden in totaal acht keer en strandden op één doelpunt van het absolute scorerecord van de Rode Duivels tegen Gibraltar (9-0) en San Marino (10-1).

LEES OOK (+).“Neem Jérémy Doku maar mee naar het EK”

LEES OOK. REACTIES. Benteke hoopte op meer minuten, verder enkel blije gezichten: “Hebben getoond hoe goed we zijn” en “Ik zou liever 35 spelers kiezen”