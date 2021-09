Rode Duivels zetten Tsjechië makkelijk opzij, Romelu Lukaku scoort in 100e interland

België staat dicht bij de kwalificatie voor een vijfde eindtoernooi op rij na een Boheemse rapsodie voor 25.000 fans. Tsjechië, vooraf als een van Belgiës belangrijkste uitdagers aangewezen, was een maatje te klein voor de Duivelse aanvalsdans. Hans Vanaken, Eden Hazard en jubilaris Romelu Lukaku zetten ons land met heerlijke hakjes op weg naar Qatar 2022.

Twee dagen na Mondo Duplantis en Nafi Thiam veroverde een nieuw sterrenensemble de Heizelvlakte. Met 21.416 toeschouwers was het Koning Boudewijnstadion maar half gevuld, maar de Rode Duivels trakteerden elke aanwezige op een onvergetelijke voetbalavond. Een waarin Romelu Lukaku zijn honderdste interland bekroonde met een 67ste goal en 15de assist voor België, Eden Hazard zijn dartele heupen terugvond en Hans Vanaken zijn geloofsbrieven afleverde voor een vaste basisplaats in het elftal van Roberto Martinez.

De spelmaker van Club Brugge was een surprise in de opstelling van de Belgen. In Estland was hij nog de stoplap voor de afwezige Youri Tielemans. Maar met de middenvelder van Leicester City weer tussen de lijnen mocht Vanaken van Roberto Martinez blijven staan. Hij kreeg de plek van Leandro Trossard, rechts in de rug van Romelu Lukaku.

Flitsende Vanaken

De ingreep bleek een gouden zet. De Tsjechische verdedigers hadden de handen vol met Romelu Lukaku en gaven de “pockets” Eden Hazard en Hans Vanaken te veel ruimte. Hazard speelde een van zijn beste wedstrijd voor de Rode Duivels sinds zijn transfer naar Real Madrid. Flukse bewegingen, kort wegdraaien, mannetjes aan de praat houden in de zestien én scoren – het silhouet van een ongrijpbare kapitein.

Maar ook Hans Vanaken blonk uit. Met een gemeten pass zette hij Romelu Lukaku al na acht minuten op weg naar de 1-0. De vroege voorsprong zette de Belgen nog meer in een zetel. Tot overmaat van ramp moest de Tsjechische doelman Tomas Vaclik vervangen worden na een vroege botsing met de jubilaris.

Foto: BELGA

Ook Youri Tielemans kon zich aanvallend uitleven door het gebrek van druk op het Tsjechische middenveld. Eden Hazard bracht hem in schietpositie, maar zijn schot miste richting. Even daarvoor had Hazard ook Lukaku bediend, maar die kon zijn kopbal niet laag houden. En ook Carrasco kreeg de bal, maar die ging voor eigen geluk.

Alles bij mekaar had Hazard in de eerste speelhelft zeven doelkansen gecreëerd. Dat waren er twee meer dan alle andere spelers – Belgen en Tsjechen – samen. Bij de beste van die doelkansen kon Lukaku nog eens overhoeks uithalen, invallersdoelman Stanek redde.

Foto: BELGA

Uiteindelijk zorgde Hazard zelf voor de 2-0, virtuoos aangespeeld door Hans Vanaken. Met drie goals en vier assists is de Limburger plots de man met de beste aanvallende statistieken in de selectie van Martinez. Een prestatie die niet zonder gevolgen zal blijven als straks een definitieve basisploeg moet worden gesmeed.

Sterke Courtois

In de tweede helft stond een andere Belgische ster op. Thibaut Courtois, met twee reddingen van wereldklasse, hield de nul op het bord. Eerst toen Matej Vydra (ex-Club Brugge) alleen op de Real Madrid-doelman mocht afstormen, daarna toen de 19-jarige Adam Hlozek mocht uithalen. Op zijn 29ste lijkt Thibaut Courtois alleen maar beter te worden.

Foto: BELGA

Ook de Tsjechische doelman Stanek mocht zich nog onderscheiden op een poging van Lukaku. Maar het was pas toen Alexis Saelemaekers inviel dat er opnieuw een doelpunt viel. De flankspeler van AC Milan speelt bij zijn club in een steeds aanvallendere rol. Tegen de Tsjechen rondde hij eerst het betere hakjeswerk van Eden Hazard en Romelu Lukaku af, alvorens Lukaku te bedienen met een uitstekende voorzet.

Die kopbal van Lukaku ging naast en toen hij nog eens alleen op de doelman afging, trof hij de paal. Zo blijft zijn doelpuntentotaal in 100 matchen op 67 – perfect op het schema van twee doelpunten in drie wedstrijden.

Lukaku en Vertonghen geschorst

Voor hij gewisseld werd pakte Lukaku nog geel waardoor hij net als Jan Vertonghen – geel in het begin van de wedstrijd – de weinig benijdenswaardige trip naar Kazan mist. In die Russische stad spelen de Belgen woensdag tegen Wit-Rusland.

Als de Rode Duivels ook daar winnen kan de kwalificatie voor Qatar alleen mathematisch nog uit handen worden gegeven. Het zou hun vijfde deelname op rij aan een groot toernooi worden. En dan tellen we de Final Four van de Nations League in oktober niet eens mee.

