Engeland wint, zonder echt goed te spelen, makkelijk van voetbaldwerg Andorra: 4-0

Engeland heeft met droge 4-0 cijfers gewonnen van Andorra. Jesse Lingard was met twee goals en een assist de man van de match bij de Engelsen. Engeland staat met 15 op 15 comfortabel aan de leiding in groep I.

Met Engeland-Andorra kregen we een duel tussen de eerste en de voorlaatste in groep I. Andorra, dat enkel kon winnen van San Marino in deze kwalificatiecampagne, deed er alles aan om de Engelse zo lang mogelijk het scoren te beletten. Maar na 18 minuten geraakten de Engelse toch eens door de Andorrese muur en het was meteen prijs. Jesse Lingard brak de ban voor de Three Lions. Een voorzet van Saka werd slecht verwerkt door de verdediging van Andorra en Lingard kon de bal simpel in de verste hoek duwen: 1-0. Ook Saka en Bellingham kwamen nog dicht bij een doelpunt, maar scoren werd er niet meer gedaan in een allesbehalve hoogstaande eerste helft. De

Engelse supporters zorgden dan zelf maar voor wat vermaak. Uit verveling gooiden ze met papieren vliegtuigjes richting het veld.

In de tweede helft kwam er niet meteen veel beterschap. Engeland probeerde wel op zoek te gaan naar een tweede doelpunt, maar ze slaagden er maar moeilijk in om een opening te vinden in de Andorrese verdediging. Op het uur vond Southgate het welletjes. Hij bracht er Kane, Mount en Grealish op, voor debutant Patrick Bamford zat de match er op. En die wissel rendeerde meteen. Mount werd na een knappe combinatie met Grealish foutief gestopt in de zestien. Kane zette zich achter de bal en schoot de bal onhoudbaar in de linkerhoek. Alle dre de invallers waren dus betrokken bij het tweede doelpunt. Een kwartier voor tijd tekende Lingard nog voor zijn tweede doelpunt van de avond. Met een knap schot verschalkte hij Gomes voor een tweede keer. Niet veel later bediende hij het jonge talent Bukayo Saka die er met het hoofd 4-0 van maakte. En zo deed Engeland wat het moest doen, het versloeg Andorra zonder daarbij heel goed te spelen en staat met een perfect rapport aan de leiding van groep I.

Resultaten andere wedstrijden:

Groep C: Bulgarije – Litouwen 1-0

Groep I: Albanië – Hongarije 0-0

Groep J: Ijsland – Noord-Macedonië: 2-2

Andri Gudjohnsen, (klein)zoon van, bezorgt Ijsland punt tegen Noord-Macedonië

Ijsland heeft in extremis een nederlaag kunnen afwenden tegen Noord-Macedonië. Tien minuten voor tijd stond de ploeg van bondscoach Arnar Vidarsson nog 0-2 achter, maar de Ijslanders konden het tij toch nog keren. De gelijkmaker werd gescoord door Andri Gudjohnsen, zoon van de ex-Club Bruggespeler Eidur en kleinzoon van ex-Anderlechtspeler Arnor Gudjohnsen. Voor de 19-jarige snaak was het zijn eerste doelpunt voor de nationale ploeg van Ijsland. Momenteel is hij actief voor de tweede ploeg van Real Madrid.

Bale is de held tegen Wit-Rusland

Om 15u werd Wit-Rusland tegen Wales al gespeeld. Wales won met 2-3 dankzij een hattrick van sterspeler Gareth Bale. De speler van Real Madrid scoorde het winnende doelpunt pas in de extra tijd.

HATTRICK | Gareth Bale is onmisbaar voor Wales!! ???? #BLRWAL pic.twitter.com/RPVUsQD1xO — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 5, 2021

