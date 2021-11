We gaan naar Qatar! Rode Duivels kwalificeren zich voor WK na simpele zege tegen Estland

Het is binnen. De Rode Duivels zijn groepswinnaar in hun kwalificatiepoule en hebben hun ticket voor het WK in Qatar beet. In het beslissende duel tegen Estland hadden de Belgen geen problemen: 3-1. Een sterke Kevin De Bruyne regisseerde, Carrasco scoorde heerlijk en Benteke was gretig als spits. Big Ben deed de klokken luiden. Een klein feestje.

LEES OOK (+).Castagne centraal: leuk experiment, maar de Esten hebben hem nooit getest

Bestel maar nieuwe Belgische vlaggen en vul uw spaarpot al voor verse Panini-stickers. Het is nog een jaar, maar laat ons nadenken wie het WK-lied zou kunnen maken. Een traditie die we graag in ere willen herstellen. Nog eens Will Tura of toch eerder de Romeo’s? Een tekst hebben we al: De Rode Duivels gaan naar Qatar. Al wie geen geweten heeft mag mee...

Ja, er zal nog héél veel geschreven worden over de mensenrechten in het woestijnland, maar de Duivels verdedigen in 2022 onze sportieve belangen op het wereldkampioenschap. In de beslissende kwalificatiematch tegen Estland deden ze dat voor de rust alvast met verve. Ze dartelden in een speeltuin met 83 procent balbezit. Het debacle van de Nations League leek afgesloten.

Castagne in defensie

Om dat WK-ticket af te dwingen tegen de nummer 105 op de FIFA-ranking nam bondscoach Roberto Martinez geen risico’s. Youngsters als Faes en Vanzeir zaten in de tribune en het enige experiment was Timothy Castagne aan de rechterkant van een driemansdefensie. Geen Boyata of Dendoncker dus. Het verliep goed, maar de tegenstand was uiteraard matig.

De andere keuzes waren voor-de-hand-liggend. Benteke als vervanger voor de geblesseerde spitsen Lukaku en Batshuayi was te verantwoorden en de aanvaller had honger. Bij een groot toernooi valt hij vaak af, maar nu kon hij zich tonen. Voor de pauze versierde Benteke alvast vier grote kansen. Een keer kopte hij op de paal, doelman Igonen redde twee maal, maar dan deed Big Ben toch de klokken luiden. De Estse keeper grabbelde naast een voorzet van Carrasco waarna Benteke binnen duwde. Toch al zijn 17de interland-goal.

Foto: Isosport

Het moet gezegd dat de aanvoer uitstekend was. Thomas Meunier, Hans Vanaken en Kevin de Bruyne waren gekomen om zich te amuseren en vooral King Kev stuurde de ploeg vanuit de controletoren. Heerlijk zweefde zijn crosspass die de pre-assist voor de 1-0 was. Het was zonde dat de Duivels niet meer scoorden in deze masterclass passing.

Dat lag ook een beetje aan Eden Hazard. De bankzitter van Real Madrid was voor de 51ste keer kapitein en evenaarde zo Jan Ceulemans, maar de scherpte ontbrak. De nummer 10 startte wel veel acties, helaas kenden die te weinig een goed vervolg. Typerend was hoe Hazard het verknoeide toen hij alleen op de doelman afging. Dat verliep simpelweg te traag. Het publiek in het Boudewijnstadion - onder wie veel kinderen - droeg hem wel op handen, maar in de tweede helft werd Eden toch vervangen. Straks in Wales een nieuwe kans.

Toch weer tegengoal

Op dat moment stond het wel al 2-0. Een doelpuntenfestijn werd het niet, maar na de pauze namen de Duivels toch afstand van het kneusje. Benteke bleef bikkelen en toen hij een balletje aflegde naar Yannick Carrasco pegelde die de geruststellende 2-0 in de winkelhaak. De Belgen scoorden nu sowieso al in 41 matchen op rij, maar wat zullen ze straks waard zijn op het WK. Zit die hoofdprijs er nog in? Aan Kevin De Bruyne zal het alvast niet liggen. Hij regisseerde en dirigeerde. Als King Kev draait, speelt de nationale ploeg mee met de groten. Daarnet waren we trouwens nog zijn vrijtrap op de kruising vergeten.

Foto: BELGA

Het pijnpuntje blijft onze afweer. Jammer genoeg kregen we ook nu een doelpunt binnen. Er kwamen meer Esten opzetten en toen Denayer en Vertonghen even wat minder attent waren, was Courtois gevloerd. Toch een aandachtspunt. Tegen deze rivaal werd dat uiteraard nog rechtgezet toen De Bruyne - weer hij - Thorgan Hazard de 3-1 aanbood. Alexis Saelemans krulde nog de 4-1 binnen met zijn buitenkantje, maar die treffer werd afgekeurd voor offside.

Het kon de pret niet derven. Koning Filip op de tribune glimlachte breed en het publiek sond op de banken toen ook Charles De Ketelaere mocht invallen. Voor de vijfde keer op rij gaan we naar een groot toernooi. Dan toch nog een kans op zilverwerk? Dinsdag in de laatste en overbodige kwalificatiematch in Wales begint alvast de voorbereiding. Dan moeten de jonge talenten echt uitgeprobeerd worden.

LEES OOK (+).ONZE PUNTEN. Een absolute ‘heerser’ bij de Duivels, een speler valt tegen