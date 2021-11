Louis van Gaal en Virgil Van Dijk na blamage van Oranje: “Schandalig en verschrikkelijk, niet te verklaren”

Virgil van Dijk vindt dat het Nederlands elftal “schandalig” heeft gespeeld in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro, bondscoach Louis van Gaal noemde de prestatie “niet te verklaren”. De ploeg van Van Gaal gaf in de slotfase een 0-2-voorsprong uit handen (2-2) en liet zo ook de kans liggen om zich al te plaatsen voor het WK van volgend jaar.

“Het is gewoon schandalig hoe we de tweede helft hebben gespeeld”, zei Van Dijk kort na afloop bij de NOS. “We willen allemaal de bal hebben, we willen allemaal voetballen, aanvallen en scoren. Maar we moeten zorgen dat we ook verdedigend denken. Op de counter ontstonden er voor hen ruimtes. En als je dan de organisatie niet goed hebt... Het is gewoon verschrikkelijk.”

Na het gelijkspel eerder op de avond van Noorwegen tegen Letland (0-0) had Oranje zich in Montenegro al kunnen plaatsen voor het WK. “Wij hadden hier gewoon kwalificatie veilig moeten stellen. Met alle respect voor Montenegro, maar als Nederland moet je hier gewoon winnen”, aldus Van Dijk. “Zeker als je 2-0 voor staat. Misschien was het wat gemakzucht. Dat moeten we goed bespreken. Nu moet het dinsdag in een leeg stadion maar gebeuren.”

Oranje sluit de WK-kwalificatie af in De Kuip tegen Noorwegen, dat net als Turkije twee punten minder heeft. Publiek is als gevolg van de nieuwe coronaregels niet welkom in het Rotterdamse stadion. Van Dijk: “We gaan ons goed voorbereiden. We houden vertrouwen in onze groep en gaan alles geven, meer kunnen we niet doen. Maar het moet zeker beter dan vanavond.”

Van Gaal: “Het ligt aan de focus”

“We hebben niet goed gepresteerd, terwijl we het wel in handen hebben gehad”, zei Van Gaal tegenover de NOS. “Dit is niet te verklaren door mij. Zij speelden 5-4-1 en dan weet je dat het moeilijk is. Maar toch komen we 2-0 voor, en dan moet je de bal gewoon rondspelen.”

Daar slaagde Oranje de laatste fase niet meer in, waardoor het nog twee goals moest incasseren. “Het ligt aan de focus”, zei Van Gaal. “We hebben dingen afgesproken je moet gewoon je taak uitvoeren. We hebben balverlies geleden op momenten dat het niet kon. We hebben het te accepteren, we gaan evalueren en dan op naar Noorwegen. We hebben een heel grote kans laten liggen, maar we hebben nog altijd de beste uitgangspositie. Boven alles staat dat iedereen zijn best doet”, besloot de bondscoach.