Rode Duivels blijven in Wales steken op gelijkspel: we moeten nog meer oefenen met de jonkies

Het WK was al binnen, maar onze laatste kwalificatiematch in Wales was toch nog nuttig. In een kolkend stadion werd het 1-1, maar het was vooral een goeie test voor enkele mindere ervaren Rode Duivels. Met De Ketelaere, Theate, Origi en daarna ook Saelemaekers en Vanzeir was het soms zoeken naar automatismen, maar deze oefening is voor herhaling vatbaar. Dat Kevin De Bruyne onevenaarbaar is wisten we namelijk al.

Draken tegen Duivels. Het klinkt als een epische strijd, maar eigenlijk stond er tijdens Wales-België amper nog iets op het spel. Ons land had zijn WK-ticket al binnen en de Welshmen waren al zeker van de barrages. Toch vormde het Cardiff Stadium een decor voor een leuk schouwtoneel. Het stadion van 32.000 man was uitverkocht en hier kun je nog eens je klassiekers opfrissen. Baby, give it up en Guantanamera zoemden de hele avond in ons oor. Uiteraard had het thuispubliek de lyrics bijgeschaafd. Het eerste liedje van KC & The Sunshine Band was bedoeld als ode aan hun spits Kieffer Moore, het tweede gebruikten ze om Kevin De Bruyne te jennen. He is a shit Aaron Ramsey rolde er van de tribune alsof King Kev een flauw afkooksel was van de Welshe publiekslieveling.

Divide et impera

Zo roep je onheil af over jezelf. De driehoek Witsel-De Bruyne-Vanaken heerste op het middenveld en de Man City-speler deed aan divide et impera, verdeel en heers. Toen de Welshe fans echt op zijn kap gingen zitten vond De Bruyne het helemaal welletjes. Eerste miste hij nog een volley met links waarna hij zich excuseerde, maar in rebound knalde de middenvelder het leer binnen met rechts. De shit Aaron Ramsey ging het publiek zelf het zwijgen opleggen. Drakendoder.

Dat het gerodeerde middenveld goed draaide, was evenwel niet ons hoofdobjectief deze avond. We wilden vooral weten hoe de minder ervaren Duivels het ervan af zouden brengen in deze kwalificatiemach. Roberto Martinez had ons wel wat gegeven om te bekijken. In de spits stond Divock Origi ondersteund door Charles De Ketelaere. De defensie bestond uit het trio Castagne, Boyata, Theate. Over de diepe spits kunnen we kort zijn. Origi mag dan al 26 jaar zijn en bij Liverpool voetballen hij voelde zich duidelijk niet in zijn sas. De aanvaller legde amper één goeie actie op de mat. Dan deed Benteke het vorige zaterdag beter.

De achterhoede krijgt een genuanceerder oordeel. Arthur Theate speelde vrij complexloos bij zijn grote debuut. Hij ging stevig in duel en probeerde mee te voetballen. Helaas werd hij soms in de steek gelaten door Dedryck Boyata. Die struikelde al eens over de bal en trad soms niet doortastend op. Zo slikte België de 1-1. Ja, Theate ging onstuimig naast de voorzet toen Moore scoorde, maar het kwaad was al geschied toen de voorzet kwam. Op zo’n momenten moet Theate wat oordeelkundiger leren zijn, maar hij verdient nog een kans. King Arthur past in een epische strijd.

Het gevolg was dat het stadion weer in hogere sferen raakte. Wales had genoeg aan een punt om tweede te eindigen en zo het thuisvoordeel te hebben in de barrages. Oké, De Bruyne bediende nog eens heerlijk Thorgan Hazard die de potentiële wereldgoal op de paal knalde, maar na de pauze zakten de Belgen weg.

Goeie Casteels

We gingen grossieren in balverlies. Ook De Ketelaere had daar af en toe last van in de pocket en werd vervangen. Het is duidelijk dat deze jongens nog wat automatismen missen. Dat werd nog meer zichtbaar toen Martinez nog andere niet zo gevestigde waarden inbracht. Dendoncker mocht opdraven in de verdediging, Saelemaekers stond centraal en Dante Vanzeir werd de spits. Veel kregen zij niet meer klaar. Integendeel, het was doelman Koen Casteels die nog de Welshe winning goal uit zijn netten sloeg.

Als u vanochtend wakker wordt zou het dus goed kunnen dat België na 3 jaar niet meer nummer 1 is op de FIFA-ranking. Dan heef Brazilië vannacht gewonnen, maar soit…We halen in deze WK-voorronde zelf 20 op 24 en gaan naar Qatar. In het voorjaar kunnen we verder oefenen met deze jonkies/minder gerodeerde Duivels. Bovendien, als de nood hoog is er altijd nog Kevin De Bruyne. Hij heeft de sleutel. King Kev was betrokken bij 24 goals in de laatste 19 interlands en als hij draait, voetbalt het team twee niveaus hoger.