Alweer pijnlijke avond voor Eden Hazard bij Real Madrid, maar Zidane blijft geduldig: “Vertrouwen blijven geven”

Geen finale tussen Real Madrid en FC Barcelona in de Spaanse Supercup. Real liet zich verrassend uitschakelen door Athletic Bilbao, nochtans bezig aan een matig seizoen. Eden Hazard (30) stond net als tegen Osasuna aan de aftrap en had enkele goeie acties in huis, maar kon de nederlaag in de halve finales niet voorkomen.

In het Estadio La Rosaleda in Malaga was Hazard de eerste die zich echt gevaarlijk toonde. De Rode Duivel – in steun van Benzema – zag na een kleine tien minuten zijn schot in corner geduwd. Even later werd een nieuw schot afgeblokt. Hij vroeg nog om een penalty, maar kreeg die niet. En hij baalde nog wat harder toen Bilbao aan de overkant wél raak trof. Na slecht uitverdedigen van Vazquez maakte Raul Garcia er 0-1 van ­– Thibaut Courtois geklopt.

Later in de eerste helft werd het met ‘dank’ aan dezelfde hoofdrolspelers zelfs 0-2. Vazquez begint een penaltyfout, Raul Garcia klaarde de klus vanaf de stip. De 34-jarige Spaanse middenvelder speelde jarenlang bij Atlético en was maar al te blij met zijn goals tegen stadsrivaal Real.

Na rust had het nog zomaar 0-3 kunnen worden, als Muniain nog iets nauwkeuriger richting doel had gekopt. Al hing ook de 1-2 in de lucht, want op assist van Hazard trapte Asensio op de paal. Voor de Belg was het meteen zijn laatste actie, want na 67 minuten moest hij naar de kant. Vinicius kwam in zijn plaats, maar Real bleef intussen pech hebben. Dit keer mikte Asensio op de lat.

Uiteindelijk viel de 1-2 alsnog. De treffer van Benzema werd eerst nog afgekeurd voor buitenspel, maar na ingrijpen van de VAR telde ze toch. Ook de gelijkmaker viel nog, opnieuw scoorde Benzema. Maar opnieuw ging de vlag de hoogte in en nu had de lijnrechter gelijk. Het bleef bij 1-2, geen eerste seizoensprijs dus voor De Koninklijke. Bilbao speelt zondag in Sevilla de finale tegen Barcelona.

Foto: AFP

Zidane blijft geduld uitoefenen: “We moeten Eden vertrouwen blijven geven”

Real Madrid-coach Zinédine Zidane wilde geen drama maken van de uitschakeling.

“Ons wedstrijdbegin was moeilijk”, begon Zidane zijn uitleg op de persconferentie na de match. “De eerste helft was niet goed, dat is zo. Bilbao was daarbovenop zeer efficiënt. Ze hebben twee kansen gehad en dat werden twee goals. Na twintig minuten hebben we de veldbezetting aangepast, want ik was niet tevreden. Na de pauze zag ik dan beterschap. We komen dichtbij de gelijkmaker. Nu moeten we de pagina omdraaien. Deze nederlaag is geen ramp. Het is pas een ramp wanneer je niet probeert en niet alles geeft op het veld. Maar de spelers hebben wel alles gegeven. In het leven kan je niet altijd winnen, maar dat is wel hetgeen we opnieuw gaan proberen in de volgende match.”

Zidane kwam ook opnieuw terug op het vormpeil van Eden Hazard. “Het gaat er voor hem om om vertrouwen op te doen, een goede wedstrijd te spelen, een doelpunt te maken. Dat proces gaat beetje bij beetje vooruit”, aldus de Fransman. “We weten wat voor een speler hij is. Iedereen moet geduld hebben. Iedereen wil de beste versie van Eden zien, maar we moeten voorzichtig met hem omspringen.”