Kevin De Bruyne met grimas naar de kant, Manchester City pas in slot voorbij Aston Villa na massa kansen

Manchester City heeft verdiend de scalp van Aston Villa gepakt, maar Kevin De Bruyne moest wel vroegtijdig naar de kant. De Rode Duivel leek eerder uit voorzorg het plein te verlaten dan met een ernstige blessure. City dwong een massa kansen af tegen Aston Villa, maar pas diep in de tweede helft kon Bernardo Silva een eerste doelpunt op het scorebord zetten. Gundogan zette met een penalty de eindstand op het scorebord. City is voor het eerst zeventien maanden weer leider inde Premier League.

Net voor het uur deed Kevin De Bruyne teken naar de bank van Manchester City dat er geen probleem was. Hij had net een tik gekregen van Jack Grealish, maar even later verliet hij toch het veld. Of er echt sprake is van een blessure, is nog onduidelijk. Het leek alsof de Rode Duivel eerder uit voorzorg gewisseld werd. Gabriel Jesus kwam in zijn plaats tussen de lijnen.

Nadat City dreigend aan de wedstrijd begon, moest eerder ook Walker al na 20 minuten het veld geblesseerd verlaten. De Bruyne toonde zich voor zijn wissel bedrijvig, maar het was zijn ploegmaat Phil Foden die uitpakte met verschillende knappe acties. Alleen leverde dat geen doelpunten op.

Ook Aston Villa verzamelde kansjes, maar op slag van rust duwde City nog eens door in de hoop het openingsdoelpunt te maken. De Bruyne toverde een prachtige pass uit zijn sloffen, maar zijn ploegmaat Foden kon de kans niet afwerken. Seconden later haakte KDB goed af in de zestien, maar hij kon net niet bij de bal. Zo gingen we met 0-0 rusten.

Massa kansen

Aston Villa kreeg ook grote kansen naarmate de tweede helft vorderde. Watkins had een goede actie in huis in de zestien, maar er vloeide geen goal uit. Aan de overkant toonde Foden opnieuw zijn talent, maar de bal wilde er maar niet in. Ook in het geharrewar na een corner van Manchester City ging de bal er maar niet in. City morste met de kansen, maar uiteindelijk was het Bernardo Silva die toch kon scoren na knullig balverlies van Mings.

De trainer van Aston Villa, Dean Smith, verdween nog met rood in de tribune en City versierde nog een strafschop in het absolute slot. Gundogan zette die om en zo werd het 2-0. Een oververdiende zege voor City dat dus wel onze landgenoot zag uitvallen.