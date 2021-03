AS Monaco heeft zich maandagavond gekwalificeerd voor de achtste finales van de Franse beker. Het won de Azurenderby tegen Nice met 0-2.

Middenvelder Eliot Matazo, een 19-jarige Brusselaar, viel na 37 minuten in bij de bezoekers. Kort daarvoor had Kevin Volland (29’) de score geopend. Ruben Aguilar (87’) legde in het slot de eindstand vast.