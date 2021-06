De sterren doen het voor Portugal, dat makkelijk zijn laatste oefenwedstrijd wint

Portugal heeft zonder al te veel problemen zijn laatste oefenwedstrijd richting het EK gewonnen. Tegen Israël werd het in het Estádio José Alvalade in Lissabon 4-0. Bruno Fernandes opende kort voor rust de scoorde en amper twee minuten later verdubbelde Cristiano Ronaldo de Portugese voorsprong.

In de tweede helft bleven de Portugezen dominant, maar scoren lukte pas in het slot van de partij. Met een knappe goal zorgde Joao Cancelo vijf minuten voor tijd voor de 3-0 en in de blessuretijd maakte Bruno Fernandes er met een heerlijke plaatsbal ook nog 4-0 van. Zo kunnen de Portugezen met een gerust gevoel naar het EK vertrekken. Daar zit de titelverdediger in de loodzware groep F, met ook nog Frankrijk, Hongarije en Duitsland. Het opent zijn toernooi volgende week dinsdag met een duel tegen de Hongaren.