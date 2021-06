Moeizame start van EK-voorbereiding: Rode Duivels raken niet voorbij stugge Grieken

De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd richting het EK niet kunnen winnen. Tegen Griekenland kwamen de Duivels nooit op toerental. Het werd uiteindelijk 1-1 na goals van Thorgan Hazard en Tzavellas. Met nog maar negen dagen tot de eerste groepswedstrijd tegen Rusland, is er nog wat werk aan de winkel.

In deze eerste oefenpartij in de aanloop naar het EK stuurde bondscoach Roberto Martinez een experimenteel elftal de wei in. Zo kregen we achterin het trio Alderweireld - Denayer - Boyata en stonden ook Praet, Dendoncker en Doku in de basis. Echt goed schoten de Belgen evenwel niet uit de startblokken. Meteen moest Mignolet redding brengen op een poging van Masouras. Het was Alderweireld die de Griekse aanvaller na een ziekenhuisbal en na miscommunicatie met Boyata vrije baan richting de doel gaf. Mignolet stond echter pal. Wie een walk-over verwachtte van de Belgen, kwam aanvankelijk bedrogen uit. Griekenland voetbalde goed mee en zorgde ook voor het tweede doelgevaar. Het voetbalde zich fluks door de Belgische defensie, maar Bakasetas schoot na een knappe combinatie te centraal.

Iets voor het kwartier kregen we dan toch ook Belgische dreiging te zien. Doku zette een goede actie op met Dennis Praet, maar Vlachodimos maakte zich goed breed op de poging van Lukaku, die voor de gelegenheid de aanvoerdersband mocht dragen. Het was wel het startsein voor een betere periode voor de Duivels. De Grieken kropen achteruit en spijkerden de boel achterin toe. Althans, ze probeerden. Want het duurde niet lang vooraleer de ban gebroken werd. Thorgan Hazard kon infiltreren met de bal aan de voet en zette de combinatie op met Carrasco. Die vervolledigde de één-twee, waarna Hazard de score opende: 1-0. De mindere start vergeten.

Foto: ISOPIX

Al was de voorsprong nu ook niet meteen het sein voor de Duivels om het gaspedaal volledig in te drukken. Af en toe waren er wel eens flitsen van Doku en Carrasco, die op de flanken met veel vertrouwen stonden te spelen, maar grote kansen bleven uit. Eén keer was er in de eerste helft nog een moment van opwinding. Doku snelde voor de tigste langs zijn belager en vond Hazard aan de tweede paal, maar die kon deze keer niet scoren. De buitenkant van de paal stond pal.

Wissels, wissels, wissels

In de tweede helft begon dan het aangekondigde wisselfestijn. Bij de rust bleven Lukaku en Doku in de kleedkamer. Supersubs Batshuayi en Mertens mochten zich een helft bewijzen. Het balbezit in de openingsfase was opnieuw voor de Grieken, maar het wandelvoetbal kon de Belgen niet verontrusten. Ook de Rode Duivels gingen echter niet bepaald uitdrukkelijk op zoek naar de 2-0. Nochtans hapten de Grieken bij de minste tempoversnelling naar adem. Maar achterin moesten de Belgen wel attent blijven. De Duivels gingen immers hoog staan, waardoor er een boulevard aan ruimte in de rug lag. Op het uur konden de Grieken daar bijna van profiteren. Denayer was gezien, maar opnieuw bracht Mignolet redding. De Griekse bondscoach John Van ’t Schip had het met twee vervangingen ondertussen over een andere boeg gegooid.

En dat loonde want vijf minuten later stond het plots gelijk. Papadopoulos, of Sokratis in het kort, kopte eerst nog tegen de paal, maar in de rebound was het wel prijs. Tzavellas liet Mignolet geen kans. Maar geen man overboord. Er waren namelijk nog vijfentwintig minuten te spelen. Alleen, België kwam niet tot kansen. Martinez bracht ondertussen Trossard en Chadli tussen de lijnen, maar ondanks hun enthousiasme konden ze niets forceren. Ook de vijf extra minuten veranderden daar niets meer aan. Zo blijven de Belgen achter met een teleurstellend resultaat in de eerste oefenmatch. Zolang het over een week maar beter is, kunnen we daar mee leven.