Frankrijk wint vlot, maar ziet Benzema uitvallen (al lijkt schade mee te vallen)

De oefenmatch tegen Bulgarije zal een lichtjes wrange nasmaak nalaten bij Frankrijk. Het won dan wel met 3-0 In de eerste helft moest topspits Karim Benzema geblesseerd het veld verlaten. Nadat hij een tik kreeg tijdens een kopduel, moest hij gewisseld worden met pijn aan het dijbeen.

Er was geen vuiltje aan de lucht voor de Fransen in hun oefenwedstrijd tegen Bulgarije. Van bij de aftrap waren Les Bleus dominant en na een klein half uur kwam het via Griezmann ook op voorsprong. De Barça-spits zag zijn omhaal via een Bulgaars hoofd in doel verdwijnen. Tien minuten later was er plots wel nervositeit te spotten op het gezicht van Didier Deschamps.

Tijdens een kopbal kreeg Karim Benzema immers een tik, waarna de spits van Real Madrid verzorging nodig had. De medische staf probeerde hem nog op te lappen, maar ondanks een ingepakt dijbeen, moest Benzema de strijd vijf minuten voor tijd staken. “De spier is aan het opstijven”, zei Benzema tegen bondscoach Deschamps terwijl hij verzorging kreeg. Olivier Giroud kwam hem uiteindelijk vervangen. “Uit voorzorg”, verklaarde de Franse bondscoach bij de rust. De schade lijkt dus mee te vallen, maar ideaal is het allerminst. Mocht Benzema out zijn voor de openingswedstrijd tegen Duitsland volgende week dinsdag, zou dat een ferme aderlating zijn voor de regerende wereldkampioen.

Vooral omdat het samenspel met spitsbroer Mbappé tot aan zijn blessure ook goed liep. Frankrijk, dat startte met wat voor zijn sterkste elf kan doorgaan, duwde Bulgarije van bij de aftrap achteruit. En via zijn spitsenduo creëerde het ook kansen. De Bulgaren riepen om hun moeder, maar moesten uiteindelijk enkel de goal van Griezmann toestaan.

In de tweede helft was het gezapigheid troef in het Stade de France. Echt doorduwen deed Frankrijk niet, maar in het slot scoorde invaller Olivier Giroud wel nog twee keer. Zo trekt Frankrijk met een 3-0-overwinning naar het EK.