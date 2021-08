Moedig Genk krijgt nog maar eens lesje in efficiëntie tegen Shakhtar Donetsk

KRC Genk zal volgende week in Kiev met een stunt van formaat moeten uitpakken, wil het verder mogen dromen van een vierde deelname aan de Champions League. De verdienstelijke vicekampioen kreeg ondanks een goal van Onuachu thuis een lesje in efficiëntie van een opportunistisch Shakhtar Donetsk: 1-2.

John van den Brom verkoos Lucumi boven McKenzie, een zet die deel uitmaakte van het plan om de lawine aan tegengoals op stilstaande fases te stoppen. Niet alleen daarom verwelkomde de Genkse coach ook graag Paul Onuachu terug. Ook aanvallend liggen er tegen Shakhtar mogelijkheden in het luchtruim.

De Oekraïeners startten met zeven Brazilianen, die in de opbouw zoals verwacht voor extreem korte combinaties kozen. Een goed gegroepeerd en agressief verdedigend Genk probeerde te ruimte tussen de linies zo klein mogelijkheid te houden. Om bij elke balverovering zo snel en doelgericht mogelijk tegen te prikken.

Deel 1 van de opdracht lukte prima, Vandevoordt moest zich in het eerste kwart van de wedstrijd alleen reppen op een plaatsbal van Tetè. Maar om zelf aan voetballen toe te komen was een veel hogere snelheid van uitvoering nodig dan in de Belgische competitie. Een omschakeling, die voor verschillende spelers in de beginfase een probleem vormde.

Daar is Onuachu

Maar een onverzettelijke thuisploeg wroette zich onder leiding van aanvoerder Heynen doorheen de eerste moeilijke momenten. Paul Onuachu op kop. De Nigeriaan moest het aanvankelijk in de duels afleggen tegen de atletische Vitao maar kwam steeds meer aan de oppervlakte. Even na het half uur zette hij zijn transferdromen even helemaal op zij. Op drie minuten tijd bepaalde hij twee keer het matchverloop. Eerst werkte hij voor de neus van een kansloze Vandevoordt een doorgekopte hoekschop weg, om daarna aan de overzijde dodelijk toe te slaan. Onuachu verlegde het spel naar de steeds gevaarlijk wordende rechterflank en spurtte door naar de tweede paal, waar hij vrij de perfecte voorzet van Ito overhoeks mocht binnenkoppen: 1-0.

Foto: BELGA

Een alsmaar sneller en verbluffender combinerend Genk verdiende aan de rust zijn nipte voorsprong, een indrukwekkende Munoz teisterde met Ito de Oekraïense linkerflank. Alleen in de laatste fase miste de Colombiaan nog het overzicht en de precisie om de schade nog verder te doen oplopen.

Shakhtar snakte zowaar naar het rustsignaal. Het opende snedig via een teruglegger van TGV Dodo op Maycon. Opnieuw moest Vandevoordt niet ingrijpen. Dat moest aan de overzijde Trubin wel, Onuachu kraakte op het afleggertje van alweer Munoz zijn schot met links net iets te veel om voor 2-0 te zorgen.

Munoz kop van Jut

Zo had de thuisploeg zijn zaakjes prima voor mekaar. Tot halfweg de tweede helft het onheil in een klein hoekje schuilde. Tetè mocht randje buitenspel vertrekken op de counter, Munoz zette zijn tackle op Pedrinho laat in. Te laat volgens de Griekse ref, die de bal op de stip legde. Vandevoordt kreeg zijn hand nog bij de strafschop van Tetè maar kon de gelijkmaker niet verhinderen: 1-1.

Foto: Isosport

Racing reageerde knap op die opdoffer. De enthousiaste steun van 5.000 fans maakte er een echte Europese avond van. Maar terwijl de thuisploeg vol voor de 2-1 ging en een knal van Ito zag strandden op Trubin, deelde een cynisch en opportunistisch Shakhtar aan de overzijde de genadeslag uit. Opnieuw was de ongelukkige hoofdrol voor Munoz. De Colombiaan speelde offensief een dijk van een match maar liet nu Ismaily uit zijn rug lopen, Alan Patrick mocht het balletje breed rustig binnenschuiven: 1-2.

Stunt nodig

Een te zwaar verdict voor een knap Genk, dat eens te meer een lesje kreeg in efficiëntie. En volgende dinsdag moet stunten in Kiev om te mogen blijven lonken naar een vierde deelname aan de Champions League. De nieuwe UEFA-regels maken de opdracht loodzwaar maar niet onmogelijk. Omdat uitdoelpunten niet langer extra gewaardeerd worden, volstaat de kleinste zege om minstens verlengingen af te dwingen in het Olympisch stadion.