De eerste horde voor Racing Genk op weg naar de groepsfase van de Champions League is meteen te hoog. In de derde voorronde werd na de heenmatch thuis (1-2) nu ook de terugmatch tegen het Oekraïense Shakhtar Donetsk verloren (2-1). Lassina Traoré scoorde iets voor het halfuur, Marcos Antonio verdubbelde een kwartier voor tijd de voorsprong. Invaller Cyriel Dessers kon in de slotfase nog tegenscoren. Voor de Limburgers is er nu het vangnet van de Europa League.