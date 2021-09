Verbazingwekkend Club Brugge zet voet naast vedetten van PSG en kan bouwen op oververdiend punt

Al die praatjes over Paris Saint-Germain om toch maar zelf de hoofdrol op te eisen. Club Brugge speelde een indrukwekkende Champions League-opener tegen de toernooifavoriet die Europa rondgaat. Op de 1-1 is geen goal af te dingen. Er zit verrassend veel leven in de “groep des doods”.

Het was een eerste helft om nog lang te heugen in Jan Breydel. Omdat het scenario zich zo anders ontwikkelde als we zo vaak gezien hadden met Belgische vertegenwoordigers in de meest prestigieuze der Europese bekers.

Het begin zette alle waarnemers op het verkeerde been. Na een bemoedigende openingsfase, waarin PSG Club Brugge aan de bal had laten komen, waren het de bezoekers die op voorsprong kwamen. Dat gebeurde na hun eerste kans van de wedstrijd. Kylian Mbappé ging door op links, Ander Herrera werkte zich voorzet klinisch af. PSG maakte zijn reputatie van één kans – één goal helemaal waar. Voorzitter Nasser Al-Khelaïfi kon zich wat dieper in zijn stoel laten glijden. Hij wachtte op een nieuwe spurt van Kylian Mbappé, een dribbel van Neymar, de eerste goal van Lionel Messi.

Maar 0-1 werd geen 0-2. Lionel Messi vond Mbappé maar Simon Mignolet onderscheidde zich met een eerste redding. De grootste verdienste van Club bestond er in dat het zich door de vroege achterstand niet uit het lood liet slaan. De spelers bleven hun strijdplan trouw en zochten zelfbewust de combinaties op. Dat gebeurde vooral langs de rechterflank, waar met ex-Zulte Waregem-speler Abdou Diallo op papier de zwakste schakel stond opgesteld.

Ook de twaalfde man speelde zijn rol. De Brugse fans lieten zich luid horen toen Mats Rits – de vervanger van Ruud Vormer - de eerste corner afdwong. En toen Leandro Paredes Charles De Ketelaere neerhaalde schreeuwden de thuissupporters om een rode kaart. Die kwam er niet omdat Marquinhos nog bij tijds had kunnen terugkomen. Hans Vanaken knalde de vrije trap in de muur.

Club bleef dreigen vanop rechts. Kamal Sowah leefde zich uit, maar zijn efficiëntie bleef benedenmaats. Clinton Mata had het druk met Neymar, de bedrijvigste van de Parijzenaars. Ook Noa Lang, Hans Vanaken en Charles De Ketelaere doken regelmatig op de rechterflank op.

Maar het was langs de linkerkant dat Club langszij kwam. Lionel Messi lag bij een van zijn schaarse zwerftochten aan de basis van de goal. Zijn slechte pass werd onderschept door Stanley Nsoki en Eduard Sobol kon profiteren van de ruimte die de Argentijn had gelaten. Hans Vanaken dook op de juiste plaats op om de voorzet van Sobol hard voorbij Keylor Navas in doel te jagen.

De 1-1 gaf Club nog meer benzine. Charles De Ketelaere kwam al in de openingsminuten onzacht in aanraking met Presnel Kimpembé maar speelde alsof de Champions League voor hem dagelijkse kost was. “CDK” verloor geen bal en zou de hele wedstrijd lang een aanspeelpunt en een rustbrenger blijven.

Noa Lang probeerde met zijn energie en dribbels gaten te trekken in het Parijse blok. Maar het was vooral Hans Vanaken die in zijn gekende stijl de maat bepaalde bij Club Brugge. Keylor Navas had moete met een nieuwe vrije trap. De Costa-Ricaan moest ook aan de bak na een persoonlijke actie van De Ketelaere. Lionel Messi liet zich voor rust nog één keer zien. Zijn poging strandde op de bovenkant van de lat.

De rust leek slecht getimed voor Club Brugge. PSG-coach Maurizio Pochettino herschikte zijn troepen en offerde met Paredes en Wijnaldum twee verdedigende middenvelders. Opnieuw was het de verdienste van Club dat het spelbeeld niet wijzigde. Noa Lang kreeg de eerste kans van de eerste helft, maar het was vooral de mee opgerukte Jack Hendry die na een actie van Vanaken en De Ketelaere de 2-1 liet liggen.

Even later mocht Pochettino een derde keer wisselen. Mbappé, met hinder teruggekomen van de interlandpauze, viel geblesseerd uit. Mauro Icardi was zijn vervanger. De Argentijnse spits kreeg vrijwel onmiddellijk een kans op 1-2, maar een uitstekende Eduard Sobol snoepte hem de bal nog uit de voeten.

En zo bleef het kansen regenen aan beide kanten. Lionel Messi mocht een vrije trap nemen maar Simon Mignolet pakte zonder moeite. Lang haalde acrobatisch uit op een voorzet van De Ketelaere, maar zag zijn poging naast zoeven.

In het slotkwartier voerde PSG dan toch de druk op. Maar Messi kreeg zijn vizier niet afgesteld en ook Icardi kreeg zijn poging niet tussen de palen.

Trainer Philippe Clement genoot. De reguliere speeltijd was volgemaakt toen hij zijn eerste wissel doorvoerde. Het publiek had de regie over de wedstrijd overgenomen en schreeuwde Club naar een eerste punt in “de groep des doods”. In het Hiernamaals is het soms aangenaam toeven.