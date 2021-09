Robert velt Ronald: Lewandowski nekt machteloos Barcelona van Koeman met twee doelpunten

De uitslag minder pijnlijk, maar het verschil ­misschien nog groter. Een jaar na de historische 8-2 heeft Barcelona opnieuw verloren van ­Bayern München. 0-3 werd het dit keer. Robert ­Lewandoski nam het grootste deel van het werk voor zijn rekening.

Je zal maar Ronald Koeman heten. Dan geef je je job als ­Nederlands bondscoach op voor een avontuur bij de club van je dromen, zie je in Barcelona op minder dan een jaar tijd Luis Suarez, Lionel Messi én Antoine Griezmann vertrekken en krijg je in de plaats… Memphis Depay en Luuk de Jong. Hup, Holland, hup.

U leest het: er is sinds de laatste confrontatie met Bayern – de historische 8-2 in de zomer van 2020 – het een en ander veranderd in Catalonië. Ook Koeman zelf heeft sinds zijn komst al een aantal drastische wijzigingen doorgevoerd.

Zo is de 4-3-3, die bij Barcelona jarenlang door elke ploeg van onder tot boven werd gehanteerd, onder zijn bewind niet langer heilig. Tegen Bayern begon de Nederlander opnieuw in een 3-5-2. Louis van Gaal mag dan wel zeggen dat je met een 3-5-2 heel aanvallend en onderscheidend voetbal kunt brengen, maar wanneer Bayern dinsdagavond de bal had – behoorlijk vaak – stond Barça toch gewoon met vijf spelers op een lijn te verdedigen. Dat zien ze in Camp Nou niet graag.

Opvallend verticaal

De tijd dat Barcelona tegen ­élke ploeg minstens zestig procent balbezit haalt, ligt sowieso al even achter ons. Wat dinsdag opviel, was de verticaliteit in het spel van Barcelona wanneer het de bal wel had. In plaats van het leer eindeloos rond te tikken op de helft van de tegenstander en te zoeken naar een gaatje, ging de bal nu telkens in minder dan drie passes tot bij spitsen Depay en De Jong. Hopend dat zij de Bayern-verdediging pijn konden doen op de tegenaanval. Tevergeefs. De Nederlanders kregen véél te weinig steun. Merkwaardig hoeveel spelers Barcelona telkens achter de bal hield. Het trauma van de 8-2 nog niet verwerkt?

Foto: ISOPIX

Deze match was evenwel anders dan die van vorige zomer. Barcelona werd ditmaal niet weggeblazen. Lange tijd zag het er zelfs naar uit dat Barça met een 0-0 de rust zou halen. Tot minuut 33. Na een goeie combinatie vanop links kreeg Thomas Müller veel te veel ruimte aan de rand van de zestien. Zijn schot belandde voorbij Ter Stegen via de rug van Eric Garcia. Toch een verdediger te veel opgesteld.

Barça probeerde na rust nog wel, maar gaf nooit nog de indruk Bayern te kunnen bedreigen. Tien minuten ver in de tweede helft was de wedstrijd al gespeeld. Opnieuw kregen de Duitsers te veel ruimte aan de rand van de zestien. Het schot van Davies werd afgeblokt, de rebound van Musiala strandde op de paal en dus duwde ­Lewandowski de bal bij de derde poging maar binnen. Wie anders?

Achttien wedstrijden op rij gescoord

De wissels van Koeman maakten alleen nog duidelijker hoe diep dit Barcelona is gevallen. In negentig minuten trapte de thuisploeg niet één bal tussen de palen. Ervaren rotten Roberto en Busquets werden op het uur naar de kant gehaald voor Demir en ­Gavi, respectievelijk achttien en zeventien jaar oud. Goeie voetballers, dat wel. Maar van die jongens mag je niet verwachten dat ze een achterstand tegen Bayern München gaan rechttrekken. Integendeel, Lewan­dowski maakte er met zijn tweede van de avond nog 3-0 van. Voor de Pool was het al de achttiende wedstrijd op een rij waarin hij tot scoren kwam voor Bayern. Aan de overkant hadden ze ook ooit een speler die zulke cijfers liet optekenen. Zouden ze in Barcelona straks kijken naar Club Brugge-PSG?

