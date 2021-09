Eindelijk! Lionel Messi opent uitgerekend tegen ex-coach Guardiola zijn rekening bij PSG

Daar is ‘m, daar is ‘m! We horen het Rik De Saedeleer zo zeggen. Lionel Messi heeft in zijn vierde wedstrijd voor PSG (eindelijk) zijn rekening geopend voor het sterrenensemble van PSG. Uitgerekend tegen zijn ex-coach Pep Guardiola liet Messi het Parijse publiek kraaien van plezier. Met een heerlijke krul zorgde hij ervoor dat de Parijzenaars samen met Club de leiding nemen in groep A.

Metz en Montpellier hoefden Messi niet te vrezen, Manchester City wél. De Argentijn, in zes duels tegen de Citizens al goed voor zes goals en drie assists, stond na zijn kniezorgen opnieuw in de basis. Ook Neymar en Mbappé tekenden present. Hoe Guardiola hen ging afstoppen? “Geen idee.”

Maar de vraag was of Neymar en Mbappé zin hadden om samen brokken te maken. Die laatste zat zaterdag nog te zaniken op de bank omdat hij amper ballen krijgt van “die clochard” – dank aan de liplezers voor die onthulling. Na amper acht minuten kenden we het antwoord. Mbappé werd diep gestuurd op rechts en legde de bal onbaatzuchtig terug tot bij Neymar. De Braziliaan trapte nog naast de bal, maar Idrissa Gueye ramde die vervolgens in het dak van het doel. Voor de defensieve middenvelder al de vierde goal van het seizoen – hij is co-topscorer zowaar.

Foto: REUTERS

1-0 en PSG op weg om revanche te nemen voor de uitschakeling in de halve finales vorig seizoen. En Neymar voelde zich ondanks die misser meteen in z’n nopjes. Met een rainbowflick, waarbij je met beide voeten de bal over jezelf en de tegenstander wipt, stal hij de show. Dat die niet helemaal lukte, deerde hem niet.

Sterke Donnarumma

City had het lastig. Het was wachten tot Kevin De Bruyne zich in de match knokte. Halverwege de eerste helft was hij daar, maar Sterling kopte zijn gemeten voorzet tegen de lat en ook de rebound werd door Bernardo (onbegrijpelijk) tegen de lat geduwd. Hij probeerde het zelf ook nog eens, maar Donnarumma stond pal, net als op de kopbal van Dias na een corner van KDB. Achterin bleef het wel opletten voor enkele snedige counters.

Ook in het begin van de tweede helft een kans voor De Bruyne, op weg gezet door Mahrez, maar weer lag de Italiaanse doelman – u kent hem ook van die kwartfinale op het EK… – dwars. Hij was onklopbaar.

Al die missers zouden City zuur opbreken, dat kon haast niet anders. Neymar, vlak voordien voor dood blijven liggen, trapte eerst nog naast. Maar uiteindelijk was daar toch Lionel Messi, die in zijn gekende stijl zijn eerste doelpunt voor PSG liet optekenen. Hij rukte op, zocht en vond de een-twee met Mbappé, die de bal met een hakje panklaar legde, en krulde het leer dan hoog en droog in doel.

Guardiola gunde zijn voormalige sterspeler ongetwijfeld het succesje, maar baalde uiteraard. PSG neemt immers de leiding in groep A, samen met Club Brugge. City weet dus wat gedaan als het op 19 oktober op bezoek komt in Jan Breydel.

Foto: REUTERS

Foto: AFP