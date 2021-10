Lionel Messi helpt Club Brugge een handje door PSG felbevochten overwinning te bezorgen tegen RB Leipzig

Wat zeggen we dan? Merci, Paris. Met dank aan een felbevochten 3-2-zege van PSG, behoudt Club Brugge zijn voorsprong van vier punten op RB Leipzig in Groep A van de Champions League. Lionel Messi kroonde zich met twee goals tot matchwinnaar.

Als RB Leipzig Red Bull is, dan was Paris Saint-Germain dinsdagavond champagne… zonder prik. Met uitzondering van de geblesseerde Neymar bracht Mauricio Pochettino al zijn sterren aan de aftrap. Maar sprankelen deed PSG allerminst. De Parijzenaars slaagden er voor rust amper in om de bezoekers pijn te doen. Het waren de Red Bull-boys die PSG met hun energiestoten al vroeg in de wedstrijd een paar keer in verlegenheid brachten.

Dat PSG na negen minuten voetballen toch op voorsprong stond, had alles te maken met Kylian Mbappé, de Fransman die altíjd voetbalt alsof hij net twee Red Bulls heeft binnen gekapt. Na een heet standje voor het Parijse doel – en een betwistbare tussenkomst van Lionel Messi – zette PSG een counter op. Julian Draxler, de vervanger van Neymar, zette Mbappé op weg naar een één-tegen-één met Willi Orban. De Hongaarse Duitser gunde de Franse spurtbom te veel ruimte. Mbappé knalde de 1-0 door de benen van Orban in de linkeronderhoek.

Iets voor het halfuur kregen de Duitsers dan toch waar ze recht op hadden. Na een goeie omschakeling zette linksachter Angeliño heerlijk strak voor richting tweede paal. Daar duwde André Silva het leer knap binnen.

Tien minuten ver in de tweede helft was het opnieuw prijs. Na een goeie voorzet van alweer Angeliño was het ditmaal Nordi Mukiele die Keylor Navas verschalkte.

Leipzig leek op weg naar de zege tot de Duitsers de thuisploeg gingen helpen. Na dom balverlies kon Mbappé de zestien in dribbelen. De Fransman legde af tot bij Messi die zichzelf via de paal de gelijkmaker aanbood.

Vijf minuten later zette de Argentijn de scheve situatie helemaal recht. Na een wel erg lichte strafschopovertreding op Mbappé zette Messi zich achter de bal. Met een panenka stuurde hij de Leipzig met 3-2 terug naar Duitsland. In de extra tijd kregen de Parijzenaars nóg een lichte strafschop, maar Mbappé knalde die wild over.