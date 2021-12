Club Brugge ondergaat wet van de sterkste tegen PSG en is Europees uitgeschakeld na goals van Messi en Mbappé

Het Europese avontuur van Club Brugge zit er op. Trainer Philippe Clement hoefde tijdens een kansloze wedstrijd in het Parc des Princes geen moment naar de tussenstand in Leipzig-Manchester City kijken. De overmacht van Paris Saint-Germain was te groot. Twee keer Mbappé en twee keer Messi velden het verdict in de “groep des doods”. Het Europese avontuur van Club Brugge zit er op. Trainer Philippe Clement hoefde tijdens een kansloze wedstrijd in het Parc des Princes geen moment naar de tussenstand in Leipzig-Manchester City kijken. De overmacht van Paris Saint-Germain was te groot. Twee keer Mbappé en twee keer Messi velden het verdict in de “groep des doods”.

LEES OOK. Lionel Messi passeert iconische Pelé: PSG-superster scoort getelefoneerde maar fantastische goal tegen Club Brugge

LEES OOK. Europees diepterecord voor Club Brugge, dat wel de eer redt na geweldige actie van Noa Lang

Op de zesde speeldag van de Champions League vonden ze elkaar. Twee spelers die zich in hun eerste drie maanden als een blinde en een dove tot elkaar hadden verhouden. Een ongeduldige krijger en een oude wijze. Een toekomstige madridista en een gewezen barcelonista. Op 7 december 2021 vonden Kylian Mbappé en Lionel Messi eindelijk een connectie. Het Parc des Princes kraaide van de pret.

Dat Club Brugge het slachtoffer met dienst was hoefde achteraf bekeken niet helemaal te verbazen. Een novembermaand vol tegendoelpunten en defensieve kwetsbaarheid kan geen enkele ploeg in één wedstrijd van zich afschudden. Als zelfs Seraing met sprekend gemak twee doelpunten kan maken op Club Brugge, waarom zou PSG dat niet kunnen in het Parc des Princes?

Na 1 minuut en 11 seconden dreigde al een Leipzig-scenario. Simon Mignolet duwde een voorzet van Nuno Mendes onoordeelkundig weg, Mbappé was sneller dan Jack Hendry om de 1-0 binnen te duwen. Twee minuten later voorkwam Mignolet de 2-0 toen Angel Di Maria, de vervanger van de gekwetste Neymar, Georginio Wijnaldum in het straatje had gestuurd. Maar nog eens drie minuten later stond het dan toch 2-0. Opnieuw Di Maria bereikte Mbappé, die opdook in de rug van de verdediging en zijn tweede van de avond maakte.

Spartelende Sandra

Club-trainer Philippe Clement hield vast aan zijn gewoonte om een Brugse jongere in het diepe eind van het zwembad te gooien. Deze keer was het de beurt aan Cisse Sandra om spartelend het hoofd boven water te houden. De 17-jarige middenvelder kreeg de voorkeur op Ruud Vormer maar had de handen vol met de hoog opkomende Nuno Mendes. Hij probeerde wel te voetballen en had zelfs een doelpoging (waarbij hij beter had afgelegd op Noa Lang). Maar Sandra betaalde ook leergeld en trapte een laterale pass in de voeten van Lionel Messi. Simon Mignolet bracht redding op Di Maria en voorkwam een afstraffing.

Club probeerde de rust te halen maar het hoogtepunt voor het thuispubliek moest nog komen. Mbappé, draaide fluks weg van Jack Hendry en speelde Messi aan. De Argentijn mocht in het centrum van het veld vijftien meter pakken en ongehinderd aanleggen op de rand van de zestien. Het werd het hoogtepunt van een eerste helft waarin het Parijse publiek zijn gouden duo aan het hart drukte. De onvrede om het povere spel tegen Nice en Lens (telkens een gelijkspel) was in vijfenveertig minuten weggemasseerd.

Club kon alleen maar hopen dat PSG gas terug nam in de tweede helft en dat gebeurde ook. Mats Rits, in de eerste helft al een paar keer mee opgeschoven, kopte over op aangeven van Lang. PSG ging slordiger spelen in balbezit en Lang kon Rits een herbeurt geven. Deze keer vond de Mechelaar wel de netten. Hij plaatste beheerst zijn tweede Champions League-goal in de verste hoek.

Dan toch Vormer

Philippe Clement bracht na de 3-1 Ruud Vormer en Noah Mbamba tussen de lijnen maar een spectaculaire comeback zat er niet in voor Club. Ondertussen stond Leipzig op voorsprong tegen Manchester City – zelfs winst zou niet volstaan hebben voor kwalificatie.

Het zou uiteindelijk 4-1 worden. Ignace Van der Brempt, ingevallen voor Sandra, tikte Lionel Messi aan in de zestien. De zevenvoudige Gouden Bal zette zelf de strafschop om. Simon Mignolet bleef staan maar Messi stopte de bal kurkdroog in de rechterbenedenhoek. Zijn 125ste goal in de Champions League.

Met 4-1 op het bord was het welletjes voor PSG. Het statement was gemaakt, trainer Mauricio Pochettino werd uit de wind gezet. Club kwam tot enkele schijnkansen, maar gaat roemloos Europa uit. Trainer Philippe Clement sprak na afloop zijn spelers toe op het veld.

Met negentien tegengoals in zes duels is blauw-zwart geen doorstart in de Europa League waard. Een trieste conclusie na een campagne die zo mooi begonnen was.