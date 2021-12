Barcelona gaat kansloos onderuit tegen Bayern München en mist voor het eerst in 21 jaar de knock-outfase

Zeventien jaar op rij plaatste Barcelona zich voor de 1/8ste finales van de Champions League, maar dit keer ging het met de billen bloot. Logisch ook, tegen Bayern. Der Rekordmeister won makkelijk met 3-0. De landstitel is al gaan vliegen voor Barcelona en nu moeten Xavi en co. zowaar aan de slag in de Europa League. Van een troosteloos seizoen gesproken.

Geloofde íémand bij Barcelona nog in een goeie afloop? In de kwalificatie voor de tweede ronde? Ze moeten nogal gezucht hebben toen Julian Nagelsmann dinsdag zei dat hij zijn beste ploeg zou opstellen. Lewandowski, Müller, Sané, Upamecano, Davies, noem maar op, en dat terwijl Bayern allang geplaatst was. In de heenmatch had Barça – toen nog met Ronald Koeman als trainer – bovendien al met 0-3 verloren. En afgelopen weekend kwam zelfs Betis winnen. Niks om je aan op te trekken. Ook gisteravond, in een nochtans lege Allianz Arena, liep alles mis.

Gele kaart Busquets na een paar minuten. Blessure Alba op het half uur. En dan volgden de onvermijdelijke tegengoals. Lewandowski zette voor, Müller kopte binnen. Piqué dacht de bal nog op de lijn te ontzetten, maar kwam een paar millimeter tekort. Op slag van rust haalde Sané uit en grabbelde Ter Stegen er helemaal naast. 2-0. Exact dezelfde score stond op het bord in de wedstrijd tussen Benfica en Dynamo Kiev, waar Jan Vertonghen ploegmaat Yaremchuk de score had zien openen. Xavi wist hoe laat het was. Game over. Na rust toonde Sané nog medelijden toen hij naliet om de bal in het lege doel te leggen, maar Musiala trok zich er niks van aan en maakte er nog 3-0 van.

Hoe straf deze uitschakeling is? Zéér straf. De laatste keer dat Barça de poules niet overleefde, was in het seizoen 2000-2001, toen Xavi (nu dus trainer) nog een groentje was en Gavi (gisteren titularis) nog niet was geboren. Van 2004 tot 2020 stond de Blaugrana zeventien keer op rij in de 1/8ste finales. Eerst onder leiding van Ronaldinho en vervolgens Lionel Messi werd dat beschouwd als doodnormaal. Vier keer – in 2006, 2009, 2011 en 2015 – mocht het de beker met de grote oren ook in de lucht steken.

Maar de laatste jaren was het verval ingezet. Twee keer kwam Barça in de knock-outs nog goed weg na een pandoering, tegen PSG en AS Roma. Maar twee keer kon het een bolwassing niet meer rechtzetten, tegen Liverpool en tegen Bayern. Die 2-8-nederlaag tegen de Duitsers in augustus­ 2020 toonde dat de Catalaanse club in Europees verband niet veel meer voorstelde.

Gisteravond werd dat tegen diezelfde Duitsers opnieuw pijnlijk duidelijk. Offensief – met het trio Dembele, Depay en Dest (DDD) – had het bijzonder weinig te bieden. Fans zullen met weemoed hebben teruggedacht aan die tijd dat Messi, Suarez en Neymar (MSN) samen honderd goals op een seizoen maakten.

Zestien punten achter

Het goeie nieuws voor Xavi? Hij kan in zijn eerste seizoen aan het roer toch nog een Europese­ beker winnen. Het zal dan wel de Europa League zijn, waar Barça als derde in zijn poule na Nieuwjaar in terechtkomt. Intussen moet hij in de competitie de schade zo veel mogelijk zien te beperken, want met een achterstand van zestien punten op Real Madrid is de titel eigenlijk al gaan vliegen. In remontadas geloven ze in Camp Nou sinds gisteravond niet meer. Voor het eerst in deze eeuw sneuvelt Barcelona in de poules